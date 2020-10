“Con los seguidores que tengo te cierran la clínica”: el ‘show’ de Ana del Castillo en Valledupar y su anuncio de que tiene COVID-19

La cantante de música vallenata, Ana del Castillo, protagonizó un espectáculo en las afueras de la clínica Erasmo en Valledupar porque, según el video, el portero no le impidió el ingreso a las instalaciones. Además del Castillo afirmó tener covid-19 mientras usaba mal el tapabocas.

“Abre, abre, abre”, le exigía la mujer al vigilante en un tono fuerte e incisivo.

“Con los seguidores que tengo te cierran la clínica y te quedas sin trabajo”, le repitió la mujer al portero quien no la dejó pasar en ningún momento. Luego empezó a grabarse a sí misma ‘denunciando’ lo que ocurría: “aquí en la clínica Erasmo en Valledupar, tengo Covid y no me abren”, comentaba con el tapabocas en la barbilla.

Ana del Castillo video

Un usuario en redes relacionó el hecho con la famosa frase “usted no sabe quién soy yo”.

Hace unos días la cantante fue noticia porque le preguntaron por las cirugias que tiene y confirmó que se ha hecho dos liposucciones y la bichectomia, además negó haberse intervenido la nariz o la boca.