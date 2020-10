Al Paro Nacional de este 21 de octubre no lo paró ni la pandemia

Manifestantes de diversos sectores de la sociedad civil marcharon en el territorio nacional. Foto: Luis Velandia/Infobae.

Francia Márquez es pequeña, pero su voz negra, entre lo locuaz y lo cadente, resuena en el corazón del centro de Bogotá como un volcán; acompañó sin mucho protagonismo a la multitud que se sumó al Paro Nacional, convocado para este 21 de octubre, y que se dirigió a la Plaza de Bolívar; pero allá, en la tarima y con micrófono en mano, la lideresa no dejó paloma indiferente y la multitud se agitó con sus palabras.

“Yo creo que ver al pueblo en la calle nos llena de fuerza, nos llena de alegría, nos llena de esperanza para saber que no todo está perdido. A pesar de las violencias, a pesar de las masacres, de los asesinatos de líderes sociales, a pesar de tener un Gobierno en contra de los derechos de la gente. De un Gobierno que no representa hoy la voz del pueblo y que no escucha al pueblo” , aseveró Márquez, entre los abrazos de algunos manifestantes, a Infobae.

El Parque Nacional y el Monumento a los Héroes en Bogotá se colmaron, como es costumbre en estas jornadas, de manifestantes a las nueve de la mañana. Pancartas, pendones, banderas de Colombia y de las diferentes agremiaciones como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), emprendieron una procesión al centro de la capital.

Francia Márquez acompañando al paro nacional de este 21 de octubre del 2020. Foto: Infobae/Luis Velandia.

Tambores, cornetas, redoblantes, pitos y arengas, ensordecieron un ambiente que parecía de carnaval de no ser por las solicitudes y exigencias que hoy reunieron a miles de profesores, estudiantes, trabajadores de distintos sectores e indígenas de diferentes comunidades del país, en las principales ciudades de Colombia.

“Hay una identidad política entre la minga y el Paro Nacional, los puntos son similares porque el problema en Colombia es estructural. El tema en Colombia es que es la vida es la que está en riesgo, por eso nos hemos unido. Con la minga marchamos, nos regresaremos en el día de hoy y continuaremos en movilización en las regiones” , aseguró el líder del pueblo Nasa y senador de la República, Feliciano Valencia, mientras sostenía una inmensa bandera rojo y verde.

Este 21 de octubre se cumplen 11 meses del Paro Nacional que inundó las calles de la capital y que movilizó a cientos de miles de colombianos en todo el país, en uno de los meses más convulsionados en América Latina. Un movimiento que dejó evidenciado el descontento social de una gran parte de la población y el asesinato a manos del Esmad del estudiante de bachillerato Dilan Cruz.