Convocan plantón para rechazar ataque con hacha a Ángela Ferro

Ángela Ferro y su pareja / Óscar Salazar Facebook

Familiares y amigos de Ángela del Pilar Ferro convocaron un plantón frente a la Fundación Cardioinfantil a las 4 de la tarde de estemartes , para rechazar el ataque con hacha del cual fue víctima Ángela Ferro por parte de su pareja sentimental, Miguel Camilo Parra Niño.

Parra atacó a Ferro en la madrugada del pasado 17 de octubre y le causó siete heridas con un hacha, de las cuales dos fueron contundentes. Hasta el momento, la Clínica Cardioinfantil no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Ángela Ferro, ni la fecha en la que podría salir.

Para el plantón la familia pide que todos los asistentes lleven flores, camisetas blancas y fotos.

Familiares y amigos de Ángela Ferro convocan plantón frente a la clínica Cardioinfantil. Foto: Tomada de Fundación ¡Mujer, despierta!

En los últimos días, un juez de garantías legalizó la orden de captura de Miguel Camilo Parra, quien deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, penas que superan los 30 años de cárcel. Hasta el momento, el hombre se encuentra prófugo.

La Fundación ¡Mujer, Despierta!, la cual se ha encargado de acompañar en el proceso a la familia de Ángela, dijo haber recibido información de que Miguel Parra fue visto en la frontera con Ecuador; sin embargo, esto no ha sido confirmado.

El lunes, la Secretaría Distrital de la Mujer dio a conocer que asumirá la representación penal con asistencia legal especializada y acompañamiento psicosocial para la víctima y su familia.

“Desde la Secretaría de la Mujer condenamos enfáticamente que estos casos sigan sucediendo. Inmediatamente conocimos el caso, asignamos dupla de atención psicosocial para acompañarla a ella y su familia. Hoy podemos informar que su familia ha aceptado todos nuestros servicios y representaremos judicialmente su caso, en búsqueda de justicia con enfoque de género ”, dio a conocer Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.

Así mismo, la entidad hizo un llamado para desnaturalizar la violencia contra la mujer y buscar acompañamiento a través de la línea púrpura 018000112137, la cual tiene atención las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

“Nada, absolutamente nada, justifica las violencias contra las mujeres. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias”, recalcó la secretaria de la Mujer.

Los hechos

En la madrugada del pasado 17 de octubre, Ángela del Pilar Ferro Gaitán fue atacada y recibió siete hachazos en su cráneo por su pareja sentimental, Miguel Camilo Parra. Los hechos se dieron a conocer luego de que Óscar Salazar, amigo de la víctima denunciara con fotos a través de Facebook los detalles de la agresión.

“ Son siete heridas, de esas siete, dos son muy contundentes, una le rompió el cráneo, casi le da en una vena que está en la mitad de todo el cerebro. El médico le dijo a Ángela que era un milagro total que ella estuviera viva y consciente ”, le dijo Salazar en exclusiva a este medio.

Salazar explicó que desde hace semanas atrás Ángela había querido irse de la casa donde residía con Miguel Parra, debido a las actitudes violentas que había empezado a tener con ella y su hijo.

Ese sábado, en la madrugada, Óscar recibió dos llamadas del número de Ángela, cuando contestó, la noticia le cayó como un baldado de agua fría.

“Como a las 2:45 de la mañana yo recibo una llamada y entre dormido la colgué, vuelven y me llaman a las 2:50 de la mañana y nuevamente colgué, pero a las 3:03 de la mañana yo contesto y vi que decía Ángela, contesté, era la voz de un hombre, era la voz del hijo de Ángela que me contesta atacado llorando y me dice: ‘Oscar por favor sálvame, salva a mi mamá, Miguel le pegó un hachazo en la cabeza a mi mamá ’”, recordó entre lágrimas el amigo de la víctima.

Además, le contó a este medio que le pareció muy extraño que, si el hijo de Ángela no hubiera llamado, la mamá de Miguel no hubiera alertado a ninguna autoridad. Basado en eso, el cree que ella puede estar encubriéndolo.

“El niño nos contaba que Miguel le decía a Ángela que era lo peor, que era una hijueputa, que como lo iba a dejar, que si era por puta. (...) De lo último que se acuerda Ángela es que le dijo a Miguel que se iba de la casa porque la distancia les iba a permitir estar mejor y de ahí no se acuerda de nada más”, contó Salazar.

En el momento, los testimonios del hijo de Ángela, testigo presencial de los hechos, son clave para la investigación que adelanta la Fiscalía.