Llega ‘Domingo’, la primera obra de teatro virtual en Colombia donde el público elige el final

“Domingo” una obra interactiva donde el público elige el final

La obra “Domingo”, dirigida por el cineasta -reconocido por varios festivales europeos y publicitarios- Miguel Vila y escrita por Ricardo Silva , se estrenará este domingo 18 de octubre a las 6 de la tarde. Contará con interacción en vivo y el público podrá explorar entre los escenarios y mirar descubrir varios puntos de vista que conllevarán a tres finales totalmente diferentes.

En la propuesta de Vila, se encuentra la combinación entre el teatro y el cine que contará con formato multiplay, donde el usuario podrá interactuar con cuatro escenarios en una sola pantalla.

Para una mejor experiencia, la plataforma contará con un sistema operativo multicámara, “close caption” y con la opción de repetir las escenas cuantas veces quiera el público, esto para dilucidar muchos más detalles sobre la historia e inmiscuirse en la trama.

“ He visto algunas secuencias y me consta que va a ser una experiencia para recordar. Estoy muy orgulloso del resultado . Si fuera una campaña política, no me daría nada de culpa pedir el voto por esta lista cerrada”, opinó Ricardo Silva para semana.

La primer obra interactiva digital llega a la virtualidad el día hoy.

Esta puesta en escena interactiva es la primera realizada en Colombia y se adecúa a las circunstancias de la pandemia, con el fin de que la cultura llegue a las casas del público colombiano y del mundo.

“Domingo” se sitúa en el género del drama, cuenta con un solo acto en tiempo real y la historia marcha alrededor de un angustiado hombre que no sabe cómo esperar a la mujer de su vida.

Cada espectador tendrá oportunidad de espiar con su pantalla diferentes escenas que representa " un domingo de estos tiempos nuestros" señaló el portal de "Domingo"





Su elenco lo conforman Carlos Manuel Vesga, Santiago Alarcón, Jimena Durán, Paula Estrada, Rodrigo Candamil, Diana Ángel, Ernesto Benjumea, Patricia Tamayo, Jairo Camargo, Silvia Varón y Carmenza Gómez.

Ernesto ‘El Gordo’ Benjumea, en una entrevista para El Espectador, habló de la obra: “hay un elenco del cual me siento orgulloso de estar ahí. Hay una puesta de formato y es muy interesante. Muy a la expectativa de cómo lo va a recibir el público”.

“Domingo” se podrá disfrutar por 25.000 pesos con funciones todos los domingos hasta el 6 de diciembre de 2020.

Para disfrutar de la función se puede utilizar cualquier dispositivo, pero el portal “Domingo” recomienda ver la obra en un computador utilizando cualquier navegador que no sea Firefox para que sea compatible la interacción, también puede ver la obra por tablet o Smart TV.

Es importante que se confirme el dispositivo que se va a usar antes de ingresar a la transmisión en vivo, ya que no se podrá cambiar cuando se haya ingresado el código de compra.

Por ahora, los usuarios ya se encuentran a la espera de esta propuesta que quiere dejar pasmado y asombrados a más de un cibernauta.

Este DOMINGO lo voy a compartir con @NilsonArana



Vamos a ver la obra dramática interactiva de @RSilvaRomero, elegir finales alternativos y disfrutar de la actuación de tremendos actores. Te invito a que tú también la veas: https://t.co/DqUVc9CBcu pic.twitter.com/GE1eaJXbu6 — Jimena Rivera (@JimenaRivera) October 15, 2020

