Marbelle se va de Colombia

Marbelle y su novio Sebastián Salazar

La cantante Marbelle confirmó que está preparando las maletas para irse a vivir a Brasil, donde acompañará a su novio, el futbolista Sebastián Salazar, quien ya firmó con un equipo de ese país llamado Goaiás.

El jugador estaba con el Independiente Santa Fé pero su contrato terminó a finales del año pasado y recientemente apareció en unas imágenes que compartió el conjunto brasileño en su cuenta de Twitter, donde se le ve entrenando con el plantel.

La ‘reina de la tecnocarrilera’ afirmó en entrevista con el programa “Lo sé todo”, del Canal Uno, que está ‘juiciosa’ ultimando detalles laborales y otros compromisos para dejar todo en regla en Colombia y poder partir.

En días pasados, debido a las fotos donde el jugador aparecía solo en Brasil, se había rumorado que la pareja se había separado, pero la cantante desmintió los rumores en el mismo programa: “Nos vamos prontico, si Dios quiere. Todo está dándose para que así sea. Yo estoy trabajando muy juiciosa en este momento para que podamos irnos ojalá juntos, sino él se irá adelante y atrás me iré yo”, dijo en su momento.

Marbelle, quien espera salir del país en los ‘próximos días’ hacia la ciudad de Goania, cerca de la capital, Brasilia, agregó que llevaría a sus “cuatro hijos” que son las mascotas que tiene la pareja.

La cantante también habló de su hija Rafaella y reveló que están trabajando juntas en un proyecto, que debe estar listo antes de que termine este año

“Tenemos dos canciones en las que estamos ahí y escogiendo con la que nos vamos a ir de frente con ella. He estado pensando cuál va a ser ese primer momento de su encuentro con el público, a veces me pongo a pensar: ‘¿Será prudente que sea yo quien le presente al público a mi hija? ¿Será prudente que la deje hacerlo sola?’ Estoy como en ese momento. Estoy preparando algo muy especial, donde quisiera darle a ella darle la bienvenida para que haga su propio camino”, afirmó.

“Yo no he querido ejercer esa presión sobre ella, que sí tuve yo. Entonces, he dejado que fluya solo en ella y ya se siente lista para arrancar. (Estoy)] Con muchos nervios, pero muy feliz; llegó el momento. Ella está feliz y está lista; a los hijos hay que alistarles las alas y dejarlos libres”, concluyó la artista.