Diagnóstico confirmado: así se produjo y así se recupera la lesión de Santiago Arias

Cruz roja colombiana sacando de la cancha al jugador Santiago Arias tras lesionarse durante el partido de primera fecha para la clasificación al Mundial de Catar 2022 / (EFE/Mauricio Dueñas).

Ya se ha confirmado un parte médico oficial para el futbolista Santiago Arias luego de la lesión que lo sacó del partido al minuto 12 del primer tiempo en el partido entre Colombia y Venezuela, por la primera fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022.

La lesión se produjo luego de disputar un balón dividido contra el mediocampista venezolano Darwin Machís. Arias se lanzó para cortar el pase en profundidad pero al caer se le enredó el pie izquierdo en la gramilla, que parecía estar dura, y su tobillo terminó girándose bruscamente.

El Bayer Leverkusen, club alemán donde actualmente juega Arias, confirmó a través de un comunicado que el futbolista colombiano estaría por fuera de las canchas por lo menos durante seis meses, tras conocerse en el parte médico que se fracturó el peroné izquierdo y sufrió un síndrome de desgarro junto a otras lesiones complejas de ligamentos en el tobillo afectado.

De acuerdo con Ana Cárdenas, fisioterapeuta deportiva de la Universidad Europea de Madrid y de la Escuela de Estudios del Real Madrid, “el diagnóstico de luxación de la articulación del cuello de pie en los futbolistas se da tras sufrir una flexión dorsal o giro externo del tobillo. Esto genera una fractura del hueso peroné, la ruptura de ligamentos peroneos y la contracción severa de los músculos peroneos en los que se presenta también la ruptura de fibras musculares”.

Teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, la reincorporación de Santiago Arias a las canchas se haría de forma progresiva “iniciando con ejercicios de movilidad del pie, movilidad contra resistencia, marcha y finalmente con ejercicios de estabilidad y equilibrio. El tiempo estimado para este proceso puede ser de 6 meses”, anticipó para Infobae la profesional de la salud.

Por su parte, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, expresó: “Lamentamos mucho esta terrible lesión y nos afecta a todos. Santiago es una gran persona y vino a nosotros con grandes ambiciones, eso es un duro golpe para él. Con el Atlético de Madrid haremos todo lo posible para apoyar a Santiago en su proceso de curación. Estará en buenas manos con nosotros en Leverkusen para la rehabilitación luego de la operación. Nuestro departamento médico y todo el club están detrás de él para que pronto pueda regresar sano al campo”, añadió el dirigente.

Así las cosas, a mediados de la semana que viene Arias viajaría de regreso a Alemania para llevar a cabo una consulta entre el equipo médico del Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid, club que lo prestó por una temporada a la Bundesliga alemana. Infortunadamente esta lesión hace que Arias se pierda casi toda la temporada con su nuevo club.

Después del anuncio oficial del Bayer Leverkusen sobre el diagnóstico, el lateral derecho colombiano se pronunció vía Instagram con el siguiente mensaje: "No puedo describir cómo me siento. Estaría mintiendo si dijera que estoy bien, pero tampoco quiero decir lo contrario. Estoy triste por la situación. “Esta es otra prueba para pasar que me hará más fuerte, prometo trabajar duro para volver más rápido, más fuerte y volver a vestir los colores de Colombia y de mi club, el Bayer Leverkusen”.