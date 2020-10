J Balvin, Karol G y Maluma, los colombianos nominados en los premios MTV EMA

J Balvin, Maluma y Karol G, representarán a Colombia en los MTV EMAS 2020. (EFE/Universal)

MTV Europe Music Awards, anunció la lista de nominados que se enfrentarán por los votos de los fanáticos alrededor del mundo y quienes decidirán, los artistas ganadores de los premios que celebran lo mejor de la música en Europa y el mundo.

La lista la lidera Lady Gaga, con siete nominaciones por su álbum Chromatica, lanzado en mayo de este año y con el que figura en las categorías Mejor Artista, Mejor Artista Pop y Mejor Vídeo por su colaboración con Ariana Grande en “Rain on me”.

A la estadounidense le siguen el grupo sur koreano BTS y el cantante canadiense Justin Bieber, ambos con cinco nominaciones, entre las que se encuentran mejor artista pop y mayores fans.

MTV EMA contará este año con tres nuevas categorías: Mejor Canción Latina, Mejor Video con una Buena Causa y Mejor Actuación Virtual.

J Balvin y Maluma están nominados en la categoría de Mejor Actuación Virtual por sus presentaciones “Behind the colors live experience” y “Papi Juancho live”. Los artistas de Medellín, también competirán en la categoría de Mejor Artista Latino, junto a Anuel AA, Bad Bunny, Ozuna y la colombiana Karol G, quien también figura en la categoría Mejor Video, nominada por su éxito “Tusa”, canción con la que también pretende llevarse el premio a Mejor Colaboración, categoría en la que se le postuló junto a Nicki Minaj.

La cantante Karol G en su presentación durante los Spotify Awards 2020 celebrados en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Los fanáticos podrán elegir a los ganadores votando a través del portal web de MTV EMA o a través de las redes sociales de la cadena.

Mejor Video: Billie Eilish - Everything I wanted, Cardi B - WAP ft. Megan Thee Stallion, DJ Khaled - POPSTAR ft Drake, Karol G - Tusa ft. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me Taylor Swift - The Man The Weeknd - Blinding Lights

Mejor Artista: Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd

Mejor Canción: BTS - Dynamite DaBaby - Rockstar ft. Roddy Ricch, Dua Lipa - Don’t Start Now, Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me Roddy Ricch - The Box The Weeknd - Blinding Lights

Mejor Colaboración: BLACKPINK, Selena Gomez - Ice Cream Cardi B - WAP ft. Megan Thee Stallion DaBaby - Rockstar ft. Roddy Ricch, Justin Bieber - Intentions ft Quavo, Karol G - Tusa ft. Nicki Minaj Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me Sam Smith , Demi Lovato - I’m Ready

Mejor Artista Pop: BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, Little Mix

Mejor Grupo: 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle, CNCO, Little Mix

Mejor Nuevo Artista: BENEE, DaBaby Doja, Cat Jack, Harlow, Roddy Ricch, YUNGBLUD

Mayores Fans: Ariana Grande, BLACKPINK, BTS, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift

Mejor Artista Latino: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna

Mejor Artista Rock: Coldplay, Green Day, Liam Gallagher, Pearl Jam, Tame Impala, The Killers

Mejor Artista Hip Hop: Cardi B, DaBaby, Drake, Eminem, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Travis Scott

Mejor Artista de Música Electrónica: Calvin Harris, David Guetta, Kygo Marshmello, Martin Garrix, The Chainsmokers

Mejor Artista de Música Alternativa: Blackbear, FKA twigs, Hayley Williams, Machine Gun Kelly, The 1975, Twenty one pilots

Mejor Vídeo con mensaje positivo: Anderson Paak - Lockdown David Guetta & Sia - Let"s Love, Demi Lovato - I Love Me H.ER - I Can’t Breathe, Jorja Smith ? By any means Lil Baby - The Bigger Picture

Mejor Artista Revelación: AJ Mitchell Ashnikko, BENEE Brockhampton, Conan, Gray Doja Cat Georgia, Jack Harlow, Lil Tecca, Tate McRae, Wallows, YUNGBLUD

Mejor Actuación Virtual: BTS - Map Of The Soul Concert Live Stream, J Balvin - Behind The Colores Live Experience, Katy Perry @ Tomorrow Land Around the world Little Mix - UNCancelled, Maluma - Papi Juancho Live, Post Malone - Nirvana Tribute.