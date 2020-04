De acuerdo con el experto en conflicto, Luis Fernando Trejos, evidencia que en muchos lugares del país los grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la guerrilla del ELN o las disidencias de las FARC, entre otros, no solo disputan el territorio al Estado, sino que “lo suplantan en la prestación de sus funciones duras como seguridad, administración de justicia, recaudo de tributos, pero en las funciones blandas, como educación o prestación de salud no intervienen directamente”.