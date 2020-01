“Por la impotencia que siento como bojayaseña. Yo nací y me crié en Pogue y hace 17 años me tocó vivir los hechos de la masacre y es muy doloroso y preocupante que tengamos una situación tan sistemática y dolorosa. No hay palabras para describir lo que está pasando en esa región (…) lo más grave es que no se puede salir a la agricultura que es el sustento de la gente”, agregó la mujer.