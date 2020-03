Pero un reciente estudio científico publicado en la revista PNAS -Proceedings of the National Academy of Sciences- y liderado por la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos) podría cambiar esa apreciación, pues afirma que los hipopótamos de Escobar guardan características muy similares a otras especies extintas que habitaron en Colombia y Latinoamérica durante el Pleistoceno tardío, hace unos 116.000 a 12.000 años.