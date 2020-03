“Con ellos tenemos una historia particular. Cuando nos contactaron para vender su producto lo dieron a un precio tan bajo que pensamos que era una miel mala, porque ese precio no era sostenible. Les dijimos y nos contaron que preferían vender barato, sin ganar nada, para que no se perdiera la producción. Nos negamos, les dijimos que la idea era tener una competencia justa y que ellos tuvieran ingresos. Aceptaron bastante escépticos. Y cuando vieron que se quedó corta la producción se pusieron muy felices, le contaron a todo el mundo y nos llamaron más campesinos a ofrecer sus cultivos”, cuenta Julio.