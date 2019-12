El viernes pasado se dio la última reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, la cual terminó con una nueva convocatoria a las calles para este lunes, al no llegar a ningún acuerdo. Alegan los huelguistas, que la llamada “Conversación Nacional” que abrió el Gobierno no es más que un monólogo que pretende imponer los puntos a tratar y que en las diferentes reuniones sostenidas con el Presidente y sus delegados no se ha discutido a profundidad los 13 puntos del pliego de peticiones del comité de Paro.