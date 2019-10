-Entre la noche del 17 al 18 de mayo, el viernes y el amanecer del sábado ocho personas fuimos a tomar una cerveza después de la redacción (las jornadas de los viernes son las más largas porque se adelantan los temas del fin de semana) y entre ellas el macro editor (se preserva la identidad mientras continúe el proceso judicial). A mí no me gustaban sus chistes machistas, pero tenía confianza con él. Fue tres años mi jefe y no creí que era una amenaza. Tomamos cerveza, aguardiente y tres personas de la fiesta se marearon y yo me encargue de conseguir un taxi, mandarlos a su casa y verificar que llegaran bien. Yo consumí licor, estaba entonadita, pero no ebria. Me acuerdo de cada detalle de lo que pasó. Me fumé un cigarrillo y me dieron nauseas. Fui al baño. Él me toca la puerta y me dice que todo el mundo se fue. Yo le dije que tenía que ir a un cajero automático porque no tenía tarjeta ni efectivo para irme en taxi a mi casa. Él estaba con su carro y me dijo que me llevaba para que no camine porque era la una de la mañana. Cuando me subí me dijo: “No te bajes, vení a mi casa que está mi novia y hay otra habitación donde te podes quedar y salís temprano por la mañana”. Entramos y me dice que se va a acostar en otra habitación y que si necesito algo, le avise. Le escribo a mi mejor amiga que estoy ahí y me quedo dormida en posición fetal.