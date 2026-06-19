Revelaron cuáles son los países donde más rinde el peso colombiano ante el fortalecimiento de la moneda frente al dólar

Durante el primer bimestre de 2026, un total de 992.000 colombianos viajaron fuera del país, lo que representó un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo de 2025 - crédito Carlos Ortega/EFE

Con el dólar en Colombia en torno a $3.420, el tipo de cambio volvió a niveles que no se veían desde comienzos de 2021 y dejó al peso colombiano en su punto más fuerte en unos cinco años. En el último mes, la moneda local se apreció cerca de 8%-9% y, en 12 meses, acumula una ganancia superior al 15% frente al dólar.

El fortalecimiento responde a una combinación de un dólar global más débil, una tasa de referencia alta en Colombia, flujos hacia monedas emergentes y una lectura política más favorable para el mercado. De acuerdo con analistas, ese movimiento mejora el poder adquisitivo de los viajeros en el exterior, pero también mantiene abierto el riesgo de una corrección si se deteriora la percepción fiscal, cambia el escenario electoral o el dólar recupera fuerza.

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La primera explicación está en el comportamiento del dólar. Durante las últimas semanas, el billete verde perdió fuerza frente a varias divisas emergentes, en especial, aquellas con tasas reales atractivas, exposición a materias primas y una historia política que el mercado empieza a leer con menos pesimismo. Colombia encaja bastante bien en ese grupo.

El dólar en Colombia se mantiene por debajo de la línea de los $3.500 - crédito Reuters

El peso fue algo más allá porque combina tres factores que atraen a los inversores de corto plazo:

Arbitraje de tasas.

Petróleo relativamente favorable.

Sorpresa política positiva.

Para un inversor global, una moneda con rentabilidad local alta resulta atractiva si además el tipo de cambio puede mantenerse estable o apreciarse. Esa es la lógica del arbitraje de tasas, o carry trade, una estrategia que funciona mientras el mercado no entre en pánico y se vuelve frágil cuando todos intentan salir al mismo tiempo.

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Las tasas altas sostienen el atractivo del peso

El Banco de la República mantiene la tasa de referencia en 11,25% después de dejarla sin cambios en su última reunión. El nivel hace que la moneda colombiana siga en el radar de capitales que buscan rendimiento en mercados emergentes.

La lógica es directa. Si el retorno local sigue alto y el dólar no repunta con fuerza, la posición parece rentable, confirmó DAVIBank.

Según la entidad, el problema aparece cuando esa percepción cambia. En ese momento, una salida rápida de posiciones suele golpear a las monedas que antes recibían más apoyo del mercado. Dicho equilibrio explica por qué el nivel actual del peso despierta interés y cautela al mismo tiempo. La rentabilidad todavía atrae, pero cuanto más se prolonga el avance, más sensible queda la moneda a una toma de beneficios.

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La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25%, pero en los próximos meses podría subir a 12,25%, según expertos - crédito John Vizcaíno/Reuters

El factor electoral detrás de la fortaleza del peso

La lectura política también cambió. La primera vuelta electoral modificó la forma en la que los inversores miraban a Colombia y, según el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, el avance de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda se interpretó como una posible señal de giro hacia una agenda más favorable a la empresa privada, la inversión y el petróleo.

Dentro de las propuestas asociadas a esa visión figuran reducir el tamaño del Estado, ampliar la base tributaria, bajar impuestos corporativos y reactivar la exploración petrolera. En cambio, Iván Cepeda plantea profundizar reformas sociales, subir impuestos a los más ricos y mantener restricciones a nueva exploración de petróleo y carbón.

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Para el mercado, la diferencia entre ambos programas económicos pesa en la valoración del país. Ese cambio de ánimo político se sumó así a la debilidad global del dólar y al atractivo de las tasas locales.

Dónde rinde más el peso colombiano al viajar

La apreciación del peso también tiene un efecto práctico para quienes viajan. En el último año, la moneda colombiana se fortaleció cerca de 14% frente al dólar, lo que incrementa el poder adquisitivo en el exterior, aunque el beneficio final depende del destino, del tipo de cambio y de la inflación local.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría

Un análisis del Banco de Bogotá ubicó a varios destinos de Asia entre los más convenientes para el bolsillo colombiano. Corea del Sur, Japón e Indonesia encabezan la lista porque combinan monedas que se han debilitado frente al peso con niveles de inflación relativamente bajos.

En ese mismo grupo también aparecen India, Nepal y Sri Lanka. Aun así, la distancia y las diferencias culturales pueden influir en la decisión de algunos turistas.

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Al respecto, el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, explicó que “el verdadero beneficio para el bolsillo del turista es cuando la ganancia por tasa de cambio no resulta absorbida por el costo de vida del país que visita”. Según el experto, elegir destinos con precios estables y monedas más baratas amplía el poder adquisitivo durante el viaje.

Y en el continente americano, Panamá destaca como una alternativa favorable. Al estar dolarizado, recibe de forma directa el efecto de la apreciación del peso frente al dólar y presenta una inflación menor que la de Estados Unidos. Además, ofrece vuelos más cortos y económicos desde Colombia. Canadá, Honduras y Guatemala también figuran entre los destinos con condiciones favorables por su combinación de tipo de cambio e inflación moderada.

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El estudio añade otro punto práctico. Más allá del país elegido, el resultado para el viajero depende de cómo administre sus recursos financieros y de los instrumentos que use durante el viaje.

Viajar a Seúl desde Colombia tiene un costo total aproximado de $6.500.000 a $12.000.000 (entre USD1.600 y USD3.000) por persona para un viaje estándar - crédito Europa Press

Espacio para más caída del dólar

La firma chilena Xtb considera que el peso colombiano está fuerte por razones de fondo, aunque quizá lo hizo demasiado rápido. A favor aparecen un dólar más débil, tasas locales muy altas, expectativa de giro político y entrada de capital hacia emergentes.

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En contra pesan una situación fiscal delicada, el riesgo de decepción tras las elecciones, la dependencia del petróleo y un rally que ya habría descontado bastante. Desde estos niveles, la discusión deja de ser si el mercado entiende a Colombia y pasa a ser si exigirá resultados concretos.

Xtb resumió así los escenarios inmediatos: “¿Qué podemos esperar? Si la segunda vuelta confirma un escenario promercado y el nuevo gobierno transmite disciplina fiscal creíble, el dólar podría seguir presionado a la baja. Si, en cambio, el resultado electoral se complica, el Congreso limita cualquier ajuste o el mercado empieza a dudar de la viabilidad fiscal, el peso podría corregir rápidamente hacia $3.570 o $3.600. Y si el dólar global repunta o el petróleo cae demasiado para los intereses colombianos, esa corrección podría ser más intensa".

La firma también señaló que el peso colombiano atraviesa un momento de alta atención para el mercado. Su fortaleza reciente descansa en expectativas más favorables sobre el frente político y fiscal, pero su continuidad dependerá de que esas señales se confirmen.