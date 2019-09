Duque habló el sábado con The Associated Press antes de viajar a Nueva York, donde se espera que denuncie a Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como un autócrata abusivo que no sólo es responsable de la crisis humanitaria de su país, sino también de "los efectos nefastos que ha tenido su dictadura" y que amenaza a la estabilidad regional por albergar a rebeldes colombianos.