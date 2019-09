Desde su posesión en 2016, año en que en que el Templo Luciferino Semillas de Luz abrió sus puertas oficialmente al público, el sacerdote gobernador ha denunciado que dicho lugar no cuenta con los permisos de ley para ofrecer servicios religiosos y que aunque Colombia es un estado laico, ellos no pueden ampararse en la libertad de culto porque no lo son.