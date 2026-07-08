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Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

La jugadores de la Tricolor serán desafectados de la convocatoria para estar unos días en familia y luego reportarse con sus clubes

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La Selección Colombia estuvo concentrada desde el 25 de mayo, días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
La Selección Colombia estuvo concentrada desde el 25 de mayo, días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

La selección Colombia terminó su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder en los octavos de final del campeonato ante la selección de Suiza.

La Tricolor empató sin goles en los 90 minutos reglamentarios y tras prolongarse la igualdad en los 30 minutos de tiempo extra, fue necesaria la tanda de penaltis para definir el clasificado a los cuartos de final.

Luego del resultado que deja a Colombia al margen del torneo varios de los jugadores regresarán en un vuelo chárter desde Vancouver hasta Bogotá. Algunos otros jugadores se quedarán en Estados Unidos compartiendo con sus familias antes de unirse a sus clubes para la temporada 2026-2027.

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La Federación Colombiana de Fútbol no dio mayores detalles de los jugadores que viajarán a Colombia, ni de la hora en la que se dará el arribo. Por ahora no hay programado ningún tipo de evento de reconocimiento y algunos de los futbolistas que lleguen a la capital podrían hacer conexiones con sus ciudades de origen.

La Tricolor volverá a la competencia en la fecha FIFA de septiembre, que iniciará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre. El ente rector del fútbol internacional asegura que las federaciones pueden acordar hasta cuatro partidos; la última fecha FIFA de 2026 será del 9 al 17 de noviembre y la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial del 2030 recién iniciará en marzo del próximo año.

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En cuanto a competencias oficiales, la más cercana programada y confirmada por FIFA es la Copa América del 2028, aún sin sede definida, que se jugará entre junio y julio, a la par de la Eurocopa. En el camino se podría confirmar la organización de una Liga de Naciones de la Conmebol o un torneo entre selecciones de Suramérica y de Europa.

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