Gustavo Petro denunció caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue hecho a través de su cuenta oficial de X, en la que aseguró que eso sucederá a partir del 7 de agosto de 2026 - crédito @ColombiaOscura/X

Una caravana de Jeep Willys avanzó por las calles de Valledupar mostrando banderas negras, emblemas de Colombia y símbolos nazis.

El recorrido fue registrado en video y compartido en redes sociales, lo que generó rechazo entre los habitantes. En las grabaciones se observa a personas vestidas de negro dentro de los automóviles, decorados con insignias nazis de forma visible.

La comunidad reaccionó de inmediato en redes sociales y otros espacios, señalando la falta de respuesta de las autoridades ante la exhibición de elementos asociados al nazismo en la ciudad.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció en su cuenta oficial de X, donde afirmó que ese tipo de apologías se presentarán desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que inicia el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Asimismo, señaló que ningún integrante de la Policía Nacional detuvo a los que iban en la camioneta, precisandoo que los símbolos nazis están prohibidos en todo el mundo.

“Nazis patrullando en Valledupar con sus banderas. Esto es lo que viene desde el 7 de agosto. Ningún policía los detuvo, cuando los símbolos nazis son prohibidos en todo el mundo (sic)”, indicó Petro.

Gustavo Petro señaló que ningún integrante de la Policía Nacional detuvo a los que iban en la camioneta, precisando que los símbolos nazis están prohibidos en todo el mundo - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro indicó que si se acepta el supuesto fraude de Benjamín Netanyahu, la humanidad estará en peligro.

“Si se acepta el fraude de Netanyahu en el corazón del mundo, la humanidad peligra toda (sic)”, aseveró Petro.

Alusión al nazismo

Gustavo Petro ha hecho alusión al nazismo para cuestionar a sectores políticos del país. La más reciente fue la expresión “Heil Hitler” como respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta sobre el candidato Abelardo de la Espriella.

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Figuras nacionales e internacionales rechazaron la expresión utilizada por el mandatario colombiano, debido a que está asociada al saludo nazi empleado en la Alemania de Adolf Hitler, régimen responsable del genocidio del pueblo judío y del inicio de un conflicto bélico mundial.

Por este motivo, el presidente Petro se refirió a la polémica con un corto mensaje en su cuenta de X, en la que advirtió sobre el uso de la fuerza sin razón.

Gustavo Petro se refirió a la polémica con un corto mensaje en su cuenta de X, en la que advirtió sobre el uso de la fuerza sin razón - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Según el jefe de Estado colombiano, la expresión “Heil Hitler” busca mostrar que el artículo de opinión respalda, a su juicio, frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”.

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El jefe de Estado advirtió que, si se utiliza la fuerza sin la razón, la sociedad estaría inmersa en el nazismo.

“Este trino muestra como el artículo del autor Felipe Zuleta ha pasado de liberal a apoyar frases fascistas como “por la razón o por la fuerza”, si se usa la fuerza sin la razón estás en pleno nazismo (sic)“, señaló el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X.

Durante su intervención del 10 de junio de 2026 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Petro ahondó en su polémica declaración: dijo fue un error no haberle dado contexto a la expresión y dijo que la escribió “por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales”, refiriéndose a una respuesta que había dirigido a un periodista colombiano en una discusión interna.

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Según Gustavo Petro, la expresión “Heil Hitler” busca mostrar que el artículo de opinión respalda, a juicio del mandatario colombiano, frases fascistas como “por la razón o por la fuerza” - crédito @petrogustavo/X

Según explicó, el mensaje se originó en un intercambio sobre la evolución ideológica de Zuleta: “Era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas, que hoy defiende”. Petro agregó que decidió no mencionar su nombre: “No pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó”.

El primer mandatario relató que publicó la frase de manera aislada y que la reacción lo sorprendió por su alcance: “Fíjese, puse contestándolo la frase: ‘Hail Hitler’, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas”. Dijo que al comienzo interpretó esa cifra como interés masivo por el debate: “Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, ¡pero no! ¡No es posible! Nunca me había sucedido”.

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