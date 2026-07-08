Colombia

Epa Colombia estaría embarazada nuevamente: esto se sabe de la empresaria que aún permanece en prisión

El posible embarazo de la creadora de contenido causó revuelo después de que empezó a circular información atribuida a declaraciones de su pareja, Karol Samantha Barbosa, quien habría insinuado en redes sociales que la también empresaria estaría esperando a su segundo hijo

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Epa Colombia contó cuánto le constó su proceso para quedar embarazada y quién es el donante - crédito @epa_colombia/IG
Rumores de un posible embarazo de Epa Colombia generan expectativa en redes sociales - crédito @epa_colombia/IG

La vida personal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, vuelve a estar en el centro de la conversación pública por un rumor que ha generado expectativa e incertidumbre entre sus seguidores.

En los últimos días se difundió redes sociales la versión de que la empresaria bogotana estaría esperando un hijo, un dato que hasta ahora no cuenta con confirmación oficial.

El origen de estos rumores proviene de una transmisión radial donde una locutora de la emisora Mix afirmó que Karol Samantha Barbosa, pareja sentimental de Epa Colombia, habría dado indicios sobre un posible embarazo. En la intervención, la presentadora citó supuestas declaraciones en redes sociales, donde, en medio de la indignación por la negativa de la Corte Suprema de Justicia a conceder el beneficio de casa por cárcel a Barrera, habría expresado: “Dice que se encuentra nuevamente en estado de embarazo”.

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Epa Colombia, influencer
La especulación surgió tras declaraciones atribuidas a la pareja de Epa Colombia en una emisora, alimentando la expectativa entre seguidores -crédito @epa_kera100k/Instagram

En la misma línea, la conductora radial aclaró: “Que sea verdad o no, no sé. Lo dijo la propia mujer de la Epa Colombia (…) No sé si la situación sea real”. Estas palabras han alimentado la especulación, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento oficial ni por parte de la familia ni del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Cabe recordar que Epa Colombia ya fue madre previamente mediante un proceso de inseminación artificial, por lo que, de confirmarse la versión, se trataría de su segundo embarazo. Sin embargo, todo permanece en el terreno de la hipótesis, pues la información disponible hasta ahora se basa en versiones de terceros y en comentarios de redes sociales.

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El rumor surge en un contexto complicado para la empresaria, quien actualmente cumple una condena de prisión en Bogotá por hechos ocurridos en noviembre de 2019. La situación legal de Barrera ha sido motivo de manifestaciones de preocupación por parte de su entorno, debido a la falta de contacto con su familia y defensa, según han denunciado públicamente personas cercanas como la abogada Wendy Herrera y la influenciadora Yina Calderón.

A la incertidumbre contribuye el silencio de la pareja de Epa Colombia, quien hasta el momento no ha hecho ninguna declaración en redes sociales sobre el tema, lo que refuerza la percepción de que se trata únicamente de un rumor. Además, la abogada Wendy Herrera, encargada de la defensa de la empresaria, tampoco ha hecho referencia al supuesto embarazo en sus comunicaciones públicas. Así, la información que circula en redes sociales continúa sin respaldo oficial y permanece en el terreno de la especulación.

Hasta ahora, ni la familia ni el INPEC se han pronunciado sobre el supuesto embarazo, y todo permanece en el plano de los rumores - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
Hasta ahora, ni la familia ni el INPEC se han pronunciado sobre el supuesto embarazo, y todo permanece en el plano de los rumores - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Yina Calderón denuncia que no dejan ver a Epa Colombia y alerta por su situación en prisión

La situación de Epa Colombia, ha generado una creciente preocupación entre sus allegados y seguidores tras las recientes denuncias sobre las condiciones de su reclusión en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá. La alarma cobró fuerza luego de que Yina Calderón, empresaria y amiga personal de la influenciadora, expusiera públicamente que ni la familia ni la defensa legal han podido verla ni recibir información directa acerca de su estado actual.

Según explicó Yina Calderón en sus redes sociales, la preocupación aumentó cuando la abogada de Epa Colombia, Wendy Herrera, intentó visitar a su defendida sin éxito. “No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella”, afirmó Calderón, quien además insistió en la gravedad de la situación: “Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda; un día de estos la Epa no va a aparecer”. Estas declaraciones, compartidas durante la transmisión de un partido de la Selección Colombia, han circulado ampliamente y han reactivado la inquietud sobre el trato que recibe la empresaria de productos capilares.

La empresaria y creadora de contenido alertó en redes sociales sobre las condiciones que enfrenta su amiga en la cárcel y reclamó garantías para su integridad y derechos fundamentales - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La abogada Wendy Herrera confirmó las dificultades para ejercer su defensa. Relató que llegó desde temprano al centro de detención con la intención de entrevistarse con su clienta, pero le negaron el acceso, impidiendo así el contacto y la verificación del estado de Epa Colombia. Herrera expresó: “Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”. Además, anunció que emprenderá acciones para denunciar las irregularidades y exponer a quienes considera responsables de los atropellos sufridos por su representada.

Tanto la defensa como los familiares de Epa Colombia demandan acceso y garantías, reclamando el respeto a sus derechos fundamentales y la transparencia en el proceso judicial.

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