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Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

“Les Bleus” quieren tomar revancha de lo ocurrido en Qatar 2022, al igual que los “Leones del Atlas” ante su rival de turno

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Los excompañeros de equipo en el París Saint Germain se volverán a ver las caras tras lo que ocurrió en Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Hannah McKay/REUTERS
Los excompañeros de equipo en el París Saint Germain se volverán a ver las caras tras lo que ocurrió en Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Hannah McKay/REUTERS

Poco a poco comienza a llegar el final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y la apertura de los cuartos de final la protagonizarán dos grandes protagonistas en la presente edición: la Francia de Kylian Mbappé y la Marruecos de Achraf Hakimi.

El cuadro marroquí quiere saldar la derrota vivida en la Copa del Mundo de Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS
El cuadro marroquí quiere saldar la derrota vivida en la Copa del Mundo de Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS

El partido se jugará el 9 de julio de 2026 en el estadio de Massachusetts, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de Gol Caracol y Fútbol RCN, y en las aplicaciones de DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Ditu, Canal RCN y Directv 4K.

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El árbitro principal del partido será el argentino Facundo Tello.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Francia

Kylian Mbappé celebrando el único gol de Francia ante Paraguay-crédito Omar Aziz/REUTERS
Kylian Mbappé celebrando el único gol de Francia ante Paraguay-crédito Omar Aziz/REUTERS

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega a los cuartos de final tras una dura victoria conseguida frente a Paraguay por 1-0, el 4 de julio de 2026 en el estadio de Filadelfia.

El único gol del partido llegó por intermedio de Kylian Mbappé al minuto 70 de tiro penal.

A continuación, así llega el subcampeón del mundo en Qatar 2022 en sus últimos cinco juegos:

  • 4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-1 Francia
  • 30 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-0 Suecia
  • 26 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Noruega 1-4 Francia
  • 22 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-0 Irak
  • 16 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-1 Senegal
Kylian Mbappé quiere seguir sumando goles en la lista de máximos anotadores históricos, tabla que lidera el argentino Lionel Messi-crédito TyC Sports

Marruecos

Soufiane Rahimi cerrando la goleadade Marruecos ante Canadá-crédito Issei Kato/REUTERS
Soufiane Rahimi cerrando la goleadade Marruecos ante Canadá-crédito Issei Kato/REUTERS

El 4 de julio de 2026, el equipo marroquí derrotó por 3-0 a Canadá en el estadio de Houston.

El primer gol llegó en la parte complementaria al minuto 50: el volante Azzedine Ounahi adelantó a los “Leones del Atlas” en el marcador, resultado que manejarían a lo largo del partido hasta los últimos minutos, tras una buena asistencia de Achraf Hakimi.

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Para el 82, Ounahi se reportaría con doblete a favor de los africanos, tras una asistencia de Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid.

En el cierre del marcador, el atacante Soufiane Rahimi colocó el 3-0, y selló la clasificación del cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi.

Así viene Marruecos en sus últimos cinco partidos:

  • 4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Canadá 0-3 Marruecos
  • 29 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Países Bajos 1-1 Marruecos (ganó el cuadro africano por 3-2 desde los tiros penaltis)
  • 24 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Marruecos 4-2 Haití
  • 19 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Escocia 0-1 Marruecos
  • 13 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Brasil 1-1 Marruecos
Marruecos quiere igualar lo hecho en Qatar 2022 cuando llegó a las semifinales, siendo su mejor participación-crédito TyC Sports

Para hablar de los duelos directos entre ambas selecciones, hay que ir al último juego que disputaron: las semifinales de Qatar 2022.

En el estadio Al Bayt de Al Khor, el 14 de diciembre de 2022, durante la primera mitad, el defensor Theo Hernández marcó el 1-0 inicial. Para la segunda parte, el atacante Randall Kolo Muani colocó el 2-0 final, y el tiquete a la final mundialista que luego perderían ante Argentina, el 18 de diciembre.

Así quedaron los últimos cinco duelos entre sí entre franceses y marroquíes:

El momento del segundo gol de Francia visto por jugadores de Francia y Marruecos-crédito Lee Smith/REUTERS
El momento del segundo gol de Francia visto por jugadores de Francia y Marruecos-crédito Lee Smith/REUTERS
  • 14 de diciembre de 2022 - Copa Mundial de la FIFA Qatar: Francia 2-0 Marruecos
  • 16 de noviembre de 2007 - Amistoso internacional: Francia 2-2 Marruecos
  • 7 de junio de 2000 - Amistoso internacional: Marruecos 1-5 Francia
  • 19 de enero de 1999 - Amistoso internacional: Francia 1-0 Marruecos
  • 29 de mayo de 1998 - Amistoso internacional: Marruecos 2-2 Francia

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