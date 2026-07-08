Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

Los excompañeros de equipo en el París Saint Germain se volverán a ver las caras tras lo que ocurrió en Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Hannah McKay/REUTERS

Poco a poco comienza a llegar el final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y la apertura de los cuartos de final la protagonizarán dos grandes protagonistas en la presente edición: la Francia de Kylian Mbappé y la Marruecos de Achraf Hakimi.

El cuadro marroquí quiere saldar la derrota vivida en la Copa del Mundo de Qatar 2022-crédito Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS

El partido se jugará el 9 de julio de 2026 en el estadio de Massachusetts, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de Gol Caracol y Fútbol RCN, y en las aplicaciones de DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Ditu, Canal RCN y Directv 4K.

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El árbitro principal del partido será el argentino Facundo Tello.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Francia

Kylian Mbappé celebrando el único gol de Francia ante Paraguay-crédito Omar Aziz/REUTERS

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega a los cuartos de final tras una dura victoria conseguida frente a Paraguay por 1-0, el 4 de julio de 2026 en el estadio de Filadelfia.

El único gol del partido llegó por intermedio de Kylian Mbappé al minuto 70 de tiro penal.

A continuación, así llega el subcampeón del mundo en Qatar 2022 en sus últimos cinco juegos:

4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-1 Francia

30 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-0 Suecia

26 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Noruega 1-4 Francia

22 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-0 Irak

16 de junio de 2026 - Fase de grupos Copa Mundial de la FIFA: Francia 3-1 Senegal

Kylian Mbappé quiere seguir sumando goles en la lista de máximos anotadores históricos, tabla que lidera el argentino Lionel Messi-crédito TyC Sports

Marruecos

Soufiane Rahimi cerrando la goleadade Marruecos ante Canadá-crédito Issei Kato/REUTERS

El 4 de julio de 2026, el equipo marroquí derrotó por 3-0 a Canadá en el estadio de Houston.

El primer gol llegó en la parte complementaria al minuto 50: el volante Azzedine Ounahi adelantó a los “Leones del Atlas” en el marcador, resultado que manejarían a lo largo del partido hasta los últimos minutos, tras una buena asistencia de Achraf Hakimi.

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Para el 82, Ounahi se reportaría con doblete a favor de los africanos, tras una asistencia de Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid.

En el cierre del marcador, el atacante Soufiane Rahimi colocó el 3-0, y selló la clasificación del cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi.

Así viene Marruecos en sus últimos cinco partidos:

4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Canadá 0-3 Marruecos

29 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Países Bajos 1-1 Marruecos (ganó el cuadro africano por 3-2 desde los tiros penaltis)

24 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Marruecos 4-2 Haití

19 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Escocia 0-1 Marruecos

13 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Brasil 1-1 Marruecos

Marruecos quiere igualar lo hecho en Qatar 2022 cuando llegó a las semifinales, siendo su mejor participación-crédito TyC Sports

Para hablar de los duelos directos entre ambas selecciones, hay que ir al último juego que disputaron: las semifinales de Qatar 2022.

En el estadio Al Bayt de Al Khor, el 14 de diciembre de 2022, durante la primera mitad, el defensor Theo Hernández marcó el 1-0 inicial. Para la segunda parte, el atacante Randall Kolo Muani colocó el 2-0 final, y el tiquete a la final mundialista que luego perderían ante Argentina, el 18 de diciembre.

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Así quedaron los últimos cinco duelos entre sí entre franceses y marroquíes:

El momento del segundo gol de Francia visto por jugadores de Francia y Marruecos-crédito Lee Smith/REUTERS

14 de diciembre de 2022 - Copa Mundial de la FIFA Qatar: Francia 2-0 Marruecos

16 de noviembre de 2007 - Amistoso internacional: Francia 2-2 Marruecos

7 de junio de 2000 - Amistoso internacional: Marruecos 1-5 Francia

19 de enero de 1999 - Amistoso internacional: Francia 1-0 Marruecos

29 de mayo de 1998 - Amistoso internacional: Marruecos 2-2 Francia