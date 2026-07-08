Aseguran más de 2.6 kilos de ketamina ocultos en maleta en el Aeropuerto de Cancún

Autoridades federales localizaron 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina ocultos en una maleta con doble fondo en el Aeropuerto Internacional de Cancún. (X Gabinete de Seguridad)

Como parte de los operativos permanentes de inspección en los puntos de ingreso al país, autoridades federales aseguraron 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina ocultos en una maleta con doble fondo que arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, procedente de Bogotá, Colombia.

El aseguramiento fue dado a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que informó que el hallazgo se realizó mediante labores coordinadas entre personal de Aduanas de México y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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De acuerdo con la autoridad, durante las revisiones de rutina al equipaje de pasajeros internacionales, los agentes detectaron irregularidades en una maleta, por lo que procedieron a una inspección más detallada.

Al revisar el equipaje, localizaron un doble fondo en cuyo interior se encontraban paquetes que contenían un total de 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina, una sustancia con uso médico controlado que también es comercializada de manera ilegal como droga recreativa.

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Equipaje provenía de Bogotá, Colombia

Según la información difundida por el Gabinete de Seguridad, la maleta había llegado en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, uno de los principales destinos con conexión aérea hacia México.

El equipaje procedía de Bogotá, Colombia, y fue inspeccionado por personal de Aduanas y de la Defensa. (X Gabinete de Seguridad)

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del pasajero relacionado con el equipaje ni precisaron si hubo personas detenidas como resultado del operativo. Tampoco informaron sobre el valor estimado del narcótico asegurado ni el destino que tendría la sustancia dentro del país.

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Las imágenes compartidas por el Gobierno federal muestran el equipaje intervenido, así como los paquetes rectangulares ocultos dentro de la estructura de la maleta, los cuales fueron detectados durante las labores de inspección.

Refuerzan vigilancia en puntos de ingreso al país

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la vigilancia en aeropuertos, puertos y cruces fronterizos, con el objetivo de impedir el ingreso de drogas y otras mercancías ilícitas al territorio nacional.

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“Con estas acciones se evita el tráfico de sustancias ilícitas y se refuerza la seguridad en las operaciones de ingreso al país”, indicó la dependencia en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales puntos de entrada de viajeros internacionales en México, por lo que mantiene operativos permanentes de revisión coordinados entre autoridades aduaneras, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad.

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El aseguramiento forma parte de los operativos de vigilancia en los puntos de ingreso al país, informó el Gabinete de Seguridad. (X Gabinete de Seguridad)

El decomiso de ketamina se suma a otros aseguramientos realizados en terminales aéreas del país como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para combatir el tráfico de drogas mediante vuelos comerciales y el uso de equipaje con compartimentos ocultos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente ni si se desarrollarán indagatorias para determinar la posible participación de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de narcóticos.

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