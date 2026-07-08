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Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot

El nuevo estadio de la ciudad de Medellín tendrá capacidad para 60.000 personas y seguirá siendo propiedad del Instituto de Recreación y Deporte de la capital de Antioquia

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Las mascotas de Independiente Medellín y Atlético Nacional en el anuncio del proyecto para remodelar el estadio Atanasio Girardot - crédito X
Las mascotas de Independiente Medellín y Atlético Nacional en el anuncio del proyecto para remodelar el estadio Atanasio Girardot - crédito X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez confirmó que Atlético Nacional e Independiente Medellín seguirán jugando en el Atanasio Girardot durante la primera etapa de la remodelación, pero deberán mudarse al estadio Cincuentenario en el segundo semestre de 2027, cuando el escenario cierre por completo para avanzar en una obra que busca elevar su capacidad a 60.000 espectadores y dejarlo plenamente operativo en diciembre de ese año.

El cronograma prevé una intervención de aproximadamente 18 meses y ya comenzó con el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental. Esa primera fase tardará cerca de dos meses y medio, mientras el estadio seguirá habilitado para los partidos.

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La respuesta a la principal duda de los hinchas quedó definida por el propio alcalde durante una rueda de prensa en el escenario deportivo: “El estadio seguirá abierto para los partidos. El segundo semestre del año entrante sí se cierra el estadio y se jugará en el Cincuentenario. Ya se habló con los clubes”.

Estadio Cincuentenario
El estadio Cincuentenario tiene una capacidad menor de 3.000 personas y era la casa de la selección Antioquia de fútbol y de la selección Colombia de Rugby - crédito Captura de video Telemedellín

La administración distrital sostuvo que la planeación se hizo junto con ambas instituciones para reducir el impacto deportivo durante la ejecución del proyecto. El traslado temporal afectará por igual a los dos equipos antioqueños cuando la obra entre en su fase de cierre total.

La obra comenzó con el retiro técnico de la cubierta occidental

Las primeras intervenciones empezaron el primero de julio, después de que la Alcaldía de Medellín obtuviera la licencia de construcción que faltaba para poner en marcha la renovación. Gutiérrez insistió en que no se trata de una demolición de la estructura principal, sino de un retiro controlado de los elementos que serán reemplazados.

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El proceso arranca con el desmontaje de las losetas del techo de occidental. Después se retirarán las vigas transversales y principales con apoyo de grúas, mientras se ejecutan refuerzos estructurales en las zonas que permanecerán como base del nuevo estadio.

Atlético Nacional
Algunos hinchas de Atlético Nacional provocaron riñas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

El alcalde explicó que “hoy comienzan las obras de remodelación del estadio. Hoy empieza el desmonte de la cubierta de occidental para iniciar la ampliación. El desmonte durará 2 meses y medio aproximadamente”.

Luego detalló el orden de los trabajos: “Ya tenemos la licencia de construcción de la curaduría para empezar licitación. El proceso de desmonte inicia con las losetas. Después se cortan las vigas y finalmente las vigas principales. A mediados de octubre se construyen las pilonas para el tercer piso”.

Según el cronograma presentado por la Alcaldía, una vez termine esta fase, prevista para mediados de septiembre o inicios de octubre según el frente de obra, comenzará la construcción de las pilonas que sostendrán la futura tercera bandeja. Esa nueva estructura se levantará sobre columnas externas y se conectará mediante rampas.

El nuevo Atanasio tendrá cubierta total, pantalla 360 e iluminación integrada

Así se vería el estadio Atanasio Girardot luego de la renovación en un clásico Medellín vs. Nacional - crédito X
Así se vería el estadio Atanasio Girardot luego de la renovación en un clásico Medellín vs. Nacional - crédito X

La remodelación contempla ampliar el aforo desde entre 44.000 y 45.000 espectadores actuales hasta 60.000 asistentes, además de renovar de manera integral la experiencia para asistentes, deportistas y organizadores de eventos. El proyecto no solo modifica la capacidad, sino también la operación interna y la imagen arquitectónica del estadio.

Gutiérrez resumió ese alcance con esta declaración, citada por el medio: “Vamos bien con el estadio. No sólo será pasar de 45.000 a 60.000 espectadores: es mejorar la experiencia con toda la remodelación. Fachada nueva, cubierta nueva, iluminación. Será un estadio a la altura de los mejores del mundo”.

Entre los cambios anunciados aparecen una fachada blanca con retroiluminación, un diseño circular y techo en todas las tribunas altas, a diferencia del escenario actual, que solo tiene cubierta en occidental. También se incluyen silletería renovada, mejores accesos, camerinos modernizados, más espacio público y tecnología de primer nivel.

Uno de los cambios estructurales más visibles será la desaparición de las torres tradicionales de iluminación. El nuevo sistema de luces quedará integrado en la propia estructura del estadio y se sumarán pantallas internas de 360 grados para los eventos deportivos y conciertos.

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