Tiroteo en Ucrania dejó a dos mercenarios colombianos asesinados: fue capturado un ciudadano chileno que viajaba con ellos

El doble homicidio se presentó en una de las calles de Mykolaiv (Nicolaiev) a finales de junio de 2026 - crédito Policía Nacional de Ucrania

Se conocieron nuevos detalles del tiroteo que dejó dos colombianos asesinados en la ciudad ucraniana de Mykolaiv (Nicolaiev) el martes 30 de junio de 2026.

El caso terminó con la captura de un ciudadano chileno que viajaba con ellos en un vehículo, según informes de varios medios locales y fuentes policiales.

La Policía de la región de Mykolaiv informó en su reporte inicial que en el automóvil iban tres extranjeros: dos fallecieron en el lugar y el tercero quedó ileso y fue detenido. Dentro del vehículo las autoridades incautaron un arma de fuego.

En declaraciones oficiales por parte de Olga Suslenko, portavoz de la Policía de la región de Mykolaiv, y de la Policía Nacional de Ucrania, “testigos informaron a la policía sobre la presencia de personas sin signos vitales en un vehículo de transporte y en la calzada”.

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El mercenario chileno de 39 años fue capturado en el lugar de los hechos - crédito @Yarloslavic/X

Sobre el ciudadano chileno, una testigo afirmó a las autoridades que una mujer “se detuvo en el paso peatonal”, justo cuando el austral “intentaba empujar al hombre (uno de los dos colombianos) hacia el asiento del pasajero, e intentaba arrastrarlo por las piernas”.

“Me acerqué y empecé a decir: “Oiga, ¿por qué lo arrastra? No lo toque”. Y él, primero dijo: “Ayúdenme”, y luego empezó a pelear”, agregó la testigo de los hechos.

Acerca del origen de la disputa que provocó el tiroteo, Suslenko relató: “En el transcurso de las primeras diligencias, la policía estableció que en el automóvil Opel Vectra viajaban tres extranjeros: un conductor de 39 años, un pasajero del asiento delantero de 33 años, ambos ciudadanos de Colombia, y un delincuente de 39 años, ciudadano de Chile, que se encontraba en el asiento trasero del vehículo”, y “durante un conflicto repentino, el implicado realizó varios disparos con un arma automática a sus conocidos”.

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Ambos connacionales, y que junto al chileno pertenecían a la Legión Extranjera de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la guerra con Rusia, murieron en el lugar de los hechos.

“Según los resultados del análisis de intoxicación, se detectaron veintinueve miligramos de alcohol por decilitro (29,0‰) en el detenido", agregó la portavoz ucraniana.

Sobre el hoy detenido, se precisó que “el ciudadano extranjero de treinta y nueve años fue detenido por la policía en virtud del artículo 208 del Código Procesal Penal de Ucrania”.

Al final, Suslenko agregó que “en el transcurso de las diligencias, los agentes incautaron casquillos y el arma, los cuales fueron enviados para las pericias correspondientes”.

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Por todo lo anterior, los investigadores abrieronun proceso penal, según el inciso primero de la segunda parte del artículo 115 del Código Penal de Ucrania, y el chileno tendrá que responder por el delito de homicidio doloso de dos personas.

El ciudadano extranjero podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión o cadena perpetua.

De momento, las actuaciones procesales continúan, y “se está resolviendo la cuestión de notificar al detenido sobre la sospecha y elegir una medida cautelar”, cerró la portavoz ucraniana.

El incidente ocurrió en la avenida Héroes, cuando se produjeron disparos dentro de un Opel en movimiento. Testigos indicaron que se escucharon detonaciones y luego el auto ingresó a una intersección regulada por semáforos.

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