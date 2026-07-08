Colombia

Carlos Carrillo revivió mensajes del canciller de Abelardo de la Espriella Omar Bula en contra del actual presidente: “Petro será el siguiente objetivo”

El exdirector de la Ungrd difundió trinos en los que el ahora designado sostuvo que las tensiones con Estados Unidos eran personales contra Petro y no contra el país, y pidió no creer a los medios

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Carlos Carrillo - crédito Ungrd
La designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores generó rechazo en el sector afín al oficialismo saliente de Gustavo Petro - crédito Ungrd

En medio de los anuncios del nuevo gobierno electo encabezado por Abelardo de la Espriella, la designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores no sentó muy bien en el sector más afín al saliente oficialismo encabezado por Gustavo Petro.

De hecho, tras el nombramiento de De la Espriella, uno de los primeros en alertarse fue el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo que, a través de su cuenta de X, lanzó una polémica advertencia.

Según indicó el exfuncionario, el nuevo canciller buscaría, una vez tome posesión de su cargo, emprender una persecución contra Gustavo Petro, especialmente, por sus mensajes en X en los que hizo referencia al saliente mandatario.

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Estamos notificados, el nuevo canciller tendrá como primer objetivo encarcelar al presidente Gustavo Petro”, señaló Carrillo.

El exdirector de la Ungrd advirtió sobre un supuesto plan para capturar a Gustavo Petro - crédito X
El exdirector de la Ungrd advirtió sobre un supuesto plan para capturar a Gustavo Petro - crédito X

El exdirector compartió en su cuenta una serie de publicaciones de Bula en las que se refirió al entonces conflicto entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de las diferencias entre el presidente de izquierda y su homólogo Donald Trump que terminó con fuertes sanciones en su momento.

Trump NO amenazó a Colombia, amenazó a Gustavo Petro ad personam - y ya. NO se dejen engatusar por los Medios...”; “Quienes dicen que si Trump amenaza a Petro, amenaza a Colombia, se equivocan. Petro solo representa a los petristas, y se nota...”, “No, lo siento. Dijo que “Petro” sería el siguiente objetivo, no Colombia...gran diferencia...“, y ”Cayó el chofer mafioso, falta Petro!!!" fueron algunos de los mensajes de Omar Bula compartidos por Carlos Carrillo.

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Quién es Omar Bula, el nuevo canciller de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo, De la Espriella anunció este miércoles 8 de julio de 2026 en la ciudad de Cúcuta el nombramiento de Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una designación con la que, según dijo, busca que el país recupere “autoridad, respeto y liderazgo” en el escenario internacional y reorganice la Cancillería con un perfil centrado en la profesionalización del servicio exterior.

El anuncio se produjo en medio de la oficialización de seis nombres para ministerios del nuevo gobierno, una señal de cómo quedará conformado el gabinete en áreas como Educación, Transporte, Comercio, Vivienda, Deporte y Justicia.

Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

De la Espriella presentó a Bula Escobar como un diplomático con experiencia en escenarios de conflicto, misiones humanitarias y tareas de representación en varios continentes. El presidente electo sostuvo que ese recorrido será determinante para una etapa que definió como inédita para la diplomacia nacional.

Al explicar la elección, afirmó que el futuro canciller es “un verdadero NUNCA”, una fórmula con la que buscó remarcar la singularidad del funcionario escogido para dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores. También señaló que su gestión se apoyará en conocimiento, disciplina y visión estratégica para “reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto”.

La instrucción política que acompañó el nombramiento fue concreta: profesionalizar el servicio exterior y defender los intereses de Colombia con “firmeza y pragmatismo”. En el mensaje citado por el medio, De la Espriella vinculó esa tarea con el objetivo más amplio de reposicionar al país en el concierto global.

“Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados”, expresó. El anuncio cerró con otra consigna: “¡Firme con la diplomacia! ¡Firme por la Patria!”.

La designación de Bula Escobar fue presentada como una de las piezas centrales del arranque administrativo del nuevo gobierno. Según el diario, el mandatario electo subrayó que la Cancillería tendrá un papel clave en la redefinición de la presencia internacional del país.

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