Jorge Cárdenas volvió ‘a cargar’ contra Gustavo Petro por críticas a proyectos de construir mega cárceles en Colombia: “Siguen intentando robarse las elecciones”

El actor Jorge Cárdenas lanzó duras acusaciones contra Gustavo Petro en redes - crédito @cardenasjorgee/X

El actor y empresario Jorge Cárdenas volvió a protagonizar una nueva controversia política en redes sociales al lanzar fuertes críticas contra el presidente saliente Gustavo Petro.

El pronunciamiento surgió luego de que el mandatario publicara un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la construcción de una megacárcel y asegurara que ese tipo de infraestructura resulta más costosa que edificar universidades en el país.

Las declaraciones del jefe de Estado generaron diversas reacciones entre usuarios, dirigentes políticos y figuras públicas. Entre quienes respondieron se encontraba Cárdenas, reconocido por expresar abiertamente sus posiciones frente al panorama político nacional y que, una vez más, utilizó sus redes sociales para cuestionar el Gobierno saliente con un mensaje de tono contundente.

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El actor aprovechó la publicación presidencial para lanzar nuevas acusaciones sobre el proceso político que vive Colombia tras las elecciones y cuestionó tanto al mandatario como al excandidato oficialista Iván Cepeda.

Jorge Cárdenas vuelve al centro del debate por su duro mensaje contra Gustavo Petro en redes - crédito @cardenasjorgee/X

En un extenso pronunciamiento publicado en sus redes sociales, Jorge Cárdenas escribió: “La irresponsabilidad de Gustavo Petro es típica de él. La incongruencia, la incoherencia de su discurso y de su mandato son parte de la razón por la cual hoy su candidato fue derrotado en las urnas. Un mes después Petro e Iván Cepeda siguen intentando ROBARSE LAS ELECCIONES. Van a hacer hasta lo imposible para no entregar el poder porque saben que pueden terminar presos. Siguen las huellas de Nicolás Maduro y las enseñanzas de los Castro y Noriega”.

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Además, en una siguiente publicación expresó: “Fuimos a los escrutinios y todo el mundo confirmó que efectivamente Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.... Y cuando falta un mes para entregar el poder, ahora se inventaron que no, que no, que eso no, a ellos no les sirve. Miren, no se sorprendan por eso. A todos los zurdos, para lo único que les sirve la democracia es para llegar al poder. Una vez están en el poder, no lo quieren soltar, no lo van a soltar. Y es que uno siempre es el mismo ejemplo, pero es que es real. Miren lo de Venezuela, miren lo de Cuba, miren lo de Nicaragua. Así son (...) Es que las evidencias están ahí. Por eso no quieren entregar el poder (...) La pregunta de quienes votamos por Abelardo de la Espriella es: ¿vamos a permitir que esto suceda? ¿Lo vamos a permitir?“, puntualizó el actor.

No es la primera vez que Jorge Cárdenas fija una posición crítica frente al Gobierno de Gustavo Petro. Durante los últimos años, el actor ha utilizado con frecuencia sus redes sociales para opinar sobre asuntos políticos, económicos y de seguridad, convirtiéndose en una de las figuras del entretenimiento colombiano que más abiertamente participa en el debate público.

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La controversia comenzó luego de que Gustavo Petro cuestionara la propuesta de construir una megacárcel para enfrentar la criminalidad, argumentando que este tipo de proyectos representan una inversión considerable para el Estado.

Jorge Cárdenas volvió a cargar contra Gustavo Petro y lo acusó de querer robarse las elecciones - crédito @cardenasjorgee/X

Aunque el mandatario insistió en que los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente al fortalecimiento de la educación superior y la construcción de universidades, sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como un cuestionamiento directo a una de las iniciativas anunciadas por el presidente electo.

Las declaraciones de Petro dieron pie a nuevas discusiones en redes sociales, donde usuarios, analistas y figuras públicas expusieron posiciones encontradas sobre las estrategias para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado en Colombia.

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En ese contexto apareció nuevamente la voz de Jorge Cárdenas, quien no solo rechazó el planteamiento del mandatario, sino que elevó el tono de sus críticas al referirse al resultado de las elecciones presidenciales y al comportamiento del Gobierno tras los comicios.