No obstante, la idea de cadena perpetua a violadores de niños es un proyecto popular entre los colombianos y sobre el que se viene hablando desde hace años. Ésta no es la primera vez que se propone pero en ocasiones anteriores no ha contado con el respaldo político suficiente, por lo que la apuesta frontal del gobierno de Duque por sacarlo adelante podría ser vital para conseguir su aprobación.