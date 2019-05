"Hicimos un barrido, Luis Gustavo Moreno presentó una tutela en el 2016 contra la Superintendencia de Vigilancia Privada, esa no fue seleccionada (…) a nombre de él no hay más tutelas registradas (…) Con relación al doctor José Leonidas Bustos tenemos el registro de tres acciones de tutela entre 2015 y 2018, esas tres tutelas no fueron seleccionadas, lo que significa que no fueron exitosas y no están archivadas", dijo la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz, de acuerdo con la emisora.