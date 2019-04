Tal como pensó, no sería extraditado porque en ese momento no estaba vigente el tratado con Estados Unidos. Fue sentenciado a 17 años de prisión, pero por beneficios procesales por estudio y trabajo la pena se redujo a cuatro años. Equipó la cárcel a su antojo, para compensar sus necesidades, era visitado regularmente por su familia, pero no salió vivo de ahí.