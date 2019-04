Además, testificó el ex viceministro García Morales, quien dio cuenta de las reuniones que estableció Bueno Junior para acordar el pago de la coima. A estas declaraciones se le suman las del fallecido ex controller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano; y las de Mauricio Millán, ex gerente del consorcio Consol, quien sostuvo que ex directivo sabía de la existencia de contratos sospechosos y fue él quien autorizó los pagos.