"Desperté con un olor a gasolina que mareaba, mi hermana también. Cuando sentimos la explosión, caímos al suelo. Yo me levanté y le dije a mi hermana que corriera, no me dio tiempo de ayudarla. Salí a ver la casa de mi mamá y estaba toda quemada. Corrí con una cobija pegada a mí del fuego, miré mis pies y estaban llenos de sangre, ahí no fui capaz de seguir caminando. Me tuve que apoyar con las plantas de las manos y las rodillas para subir la loma", contó uno de los sobrevivientes en el libro 'Machuca', del investigador irlandés Gearóid Ó Loingsigh.