"Le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó 'hombre, pues no tengo certeza'. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a 'paramilitares'. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades", recalcó.