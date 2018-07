"Si no hubiese existido, no habría habido guerras de cocaína en Miami", la describe el mafioso Max Merlmestein en su libro 'El hombre que vio llover coca". En efecto, Blanco tiñó de rojo las calles de la ciudad de Florida en las décadas de los 60 y 70 con el asesinato de más de 250 personas, incluyendo tres de sus esposos. Puso a la DEA en jaque e intentó secuestrar a John Kennedy Jr. Pese a lo que muchos creen, fue ella, y no Escobar, la verdadera patrona del mal.