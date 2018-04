"Yo venía de la casa de una señora que es bruja, a quien le había pedido que me cambiara a la niña, y ella me dio la vela para que la pusiera cuando llegara a mi casa", dijo Martínez a El Heraldo. Al llegar a su casa, puso la vela encendida debajo de la cama de la joven, luego de discutir con ella, y se fue a dormir. "Después no supe más nada hasta que reaccioné en el hospital", afirmó la mujer de 39 años.