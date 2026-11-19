La mandataria informó en X que el diálogo con la titular del Fondo Monetario Internacional fue productivo, sin detallar los asuntos abordados ni los resultados de la conversación sostenida este 19 de noviembre. @Claudiashein

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 19 de noviembre que sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre de líderes del APEC que se celebra en Shenzhen, China. El anuncio lo hizo en la red social X.

“Sostuvimos una reunión muy productiva con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y su equipo”, escribió la mandataria.

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¿Qué se sabe de la reunión?

El organismo tampoco había difundido una postura sobre la conversación celebrada en Shenzhen, cuyo alcance depende hasta ahora de los datos proporcionados por la mandataria federal en su cuenta de X. @Claudiashein

De acuerdo con la agenda confirmada por la Presidencia, el encuentro estaba programado para las 16:00 horas de China, es decir, las 02:00 del jueves en el centro de México.

El 16 de noviembre, tras una comida con empresarios mexicanos en Guangdong, Sheinbaum informó que la propia Georgieva pidió el encuentro. En ese momento no detalló los temas que se abordarían.

Según Milenio, la presidenta calificó la reunión como “muy provechosa y muy esclarecedora” y afirmó que Georgieva habló bien del desempeño económico de México. El mismo medio reportó que se mencionó el impacto de la inteligencia artificial y que no se trataron esquemas de financiamiento, sino las perspectivas macroeconómicas del país tras la reciente revisión del organismo.

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En las fuentes consultadas no se difundieron acuerdos específicos ni un comunicado conjunto. Por ahora, el alcance de la conversación depende de lo informado por la Presidencia.

¿Quién es Kristalina Georgieva?

La mandataria mexicana participa por primera ocasión en la reunión de las 21 economías del foro, cuya sede corresponderá a México en 2028, con una agenda que incluye presentar el Plan México. REUTERS/Patipat Janthong

Georgieva es una economista búlgara nacida en Sofía en 1953. Dirige el FMI desde el 1 de octubre de 2019, y en abril de 2024 su Directorio Ejecutivo la designó para un segundo mandato que comenzó el 1 de octubre de ese año.

Antes fue directora general del Banco Mundial, de enero de 2017 a octubre de 2019. También formó parte de la Comisión Europea, donde fue vicepresidenta, según el CIDOB. Es la segunda mujer al frente del FMI, tras la francesa Christine Lagarde.

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La directora gerente es jefa del personal del FMI y preside su Directorio Ejecutivo. Ha participado en ediciones anteriores de la cumbre de líderes del APEC, donde ha advertido sobre el aumento del proteccionismo.

¿Por qué se reunieron en China?

El instrumento precautorio disminuye de 200% a 150% de la cuota del país, luego de que Hacienda y el banco central informaron que el Directorio Ejecutivo concluyó satisfactoriamente la evaluación intermedia. REUTERS/Florence Lo

Sheinbaum participa en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del APEC, con representantes de las 21 economías del foro. Es la primera vez que asiste a una cumbre de líderes de este foro, del que México será sede en 2028.

Según la agenda difundida, su visita incluye la presentación del Plan México, una reunión bilateral con Xi Jinping y encuentros con los primeros ministros de Australia y Singapur, entre otros.

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El encuentro con Georgieva se da después de dos hechos vinculados con el organismo:

11 de noviembre: el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó satisfactoriamente la revisión de medio término de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de México, según Hacienda y el Banco de México.

16 de noviembre: Sheinbaum anunció que Jesús Seade dejará la Embajada de México en China para incorporarse como director ejecutivo del FMI.

¿Qué representa para México?

La información disponible permite identificar cuatro puntos de contexto:

Perspectivas de crecimiento. El FMI estima que el PIB mexicano crecerá 1.5 % en 2026 y 1.8 % en 2027. En 2025 el avance fue de 0.6 %.

Señalamientos del organismo. Tras su consulta del Artículo IV (misión del 7 al 15 de septiembre), el FMI mencionó la incertidumbre por la revisión del T-MEC y los cambios regulatorios e institucionales, y planteó que México considere una consolidación fiscal más ambiciosa.

Línea de Crédito Flexible. El acceso bajó de 200 % a 150 % de la cuota de México, unos 18 mil millones de dólares. Antes era de 24 mil millones. Hacienda y el Banco de México señalaron que el instrumento conserva su carácter precautorio y complementa las reservas internacionales.

Representación en el FMI. Con Seade, México participará en las deliberaciones del Directorio sobre financiamiento y revisiones económicas, aunque sin capacidad de imponer decisiones por sí solo.

¿Qué sigue?

Sheinbaum ofrecerá una rueda de prensa en Shenzhen. En las fuentes revisadas, el FMI no había publicado un posicionamiento sobre el encuentro hasta el momento de esta redacción.