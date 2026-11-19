Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, en el exclusivo Hotel Diamante K, uno de sus destacados emprendimientos en el sector turístico (Roberto Palazuelos Badeaux)

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Roberto Palazuelos reveló que su hijo fue asaltado con una pistola en la cabeza mientras circulaba por Santa Fe, en Ciudad de México. El actor y empresario contó que los delincuentes le quitaron al joven su cartera y teléfono celular, aunque descartó que hubiera resultado lesionado.

Durante un encuentro con la prensa, Palazuelos relató que su hijo quedó asustado después del robo. También explicó que no planeaba contratar seguridad privada para él, pues esperaba que aprendiera a cuidarse solo al transitar por la capital.

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Roberto Palazuelos contó que encañonaron a su hijo en un alto de Santa Fe

Palazuelos explicó que el asalto ocurrió cuando su hijo se detuvo en un alto de Santa Fe. De acuerdo con su relato, los agresores se acercaron al vehículo, tocaron la ventana y le exigieron que entregara sus pertenencias.

“En un alto le cayeron, le tocaron el vidrio, lo bajó, le pusieron la pistola en la cabeza, le pidieron su teléfono y la cartera”, declaró el actor ante los medios.

El empresario señaló que su hijo entregó los objetos que le exigieron para evitar una confrontación. “Lo asaltaron ahí en Santa Fe, en un alto. Gracias a Dios, le quitaron la cartera y el teléfono. No pasó nada mayor, pero sí se sacó un buen susto”, comentó.

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El también actor indicó que el joven quedó afectado por el momento que vivió. Por ello, le recomendó aumentar sus precauciones cuando manejara por Ciudad de México y no confiarse durante los trayectos.

“Pues anda asustado, pero bueno, pues bienvenido a Mexico City. Él ya sabes que estaba en Estados Unidos, en Cancún. Eso no existe allá, pero aquí hay que andar con cuidado, sobre todo en los altos”, dijo Palazuelos.

Usuarios criticaron al candidato de Movimiento Ciudadano. (Captura: X)

El empresario afirmó que su hijo llevaba poco efectivo al momento del asalto. También confirmó que el teléfono estaba asegurado y que las tarjetas fueron canceladas poco después de que ocurrió el robo.

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“De milagro no le quitaron el coche”, expresó Roberto Palazuelos. El actor agregó que él también había sido víctima de asaltos años atrás, aunque precisó que llevaba tiempo sin enfrentar un hecho de ese tipo.

Roberto Palazuelos descartó contratar escoltas para su hijo

Tras el asalto, Roberto Palazuelos descartó que fuera a contratar escoltas o seguridad privada para acompañar a su hijo. El empresario sostuvo que prefería que el joven aprendiera a tomar precauciones por cuenta propia.

“No quiero ponerle seguridad porque no lo quiero volver junior. Que se aprenda a cuidar solo”, declaró. Palazuelos añadió que, si su hijo llegara a requerir protección en algún momento, tendría que asumir ese gasto como parte de su vida profesional.

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(Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

El actor explicó que su recomendación inmediata fue no volver a circular por el punto donde ocurrió el asalto. Según dijo, los delincuentes identificaban zonas específicas para acercarse a conductores detenidos por el tránsito.

“No, pues que tenga más cuidado y que ya no vuelva a pasar por ahí por donde lo agarraron, porque luego los delincuentes tienen sus lugares”, comentó el empresario.

Palazuelos evitó afirmar que Santa Fe fuera una zona insegura en particular. En cambio, sostuvo que cualquier persona podía ser víctima de un delito si no permanecía atenta mientras circulaba por la ciudad.

“En cualquier lugar te pueden agarrar, uno nunca sabe, no hay que confiarse”, expresó. El actor también vinculó este tipo de hechos con las dificultades económicas que, desde su punto de vista, enfrentaban algunas personas.

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El empresario señaló que no implementaría medidas adicionales para su hijo después del robo. “A todo mundo le pasa”, dijo cuando le preguntaron si cambiaría la rutina del joven tras lo ocurrido en Ciudad de México.

Palazuelos habló de sus negocios y el sargazo en Quintana Roo

Además del asalto a su hijo, Roberto Palazuelos habló sobre el cierre de año y aseguró que mantenía una agenda activa debido a las grabaciones de la serie Cuarenta y veinte.

El actor también comentó que enfrentó meses complicados en sus negocios de Quintana Roo por la llegada de sargazo a las playas del Caribe mexicano. Según su versión, el fenómeno afectó la actividad turística en la entidad.

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Roberto Palazuelos, actor y empresario mexicano, registrado como pre candidato para gobernador de Quintana Roo (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

“Fue un año económicamente duro porque hubo mucho sargazo en el Caribe”, declaró Palazuelos. El empresario sostuvo que la presencia de esta alga provocó afectaciones para negocios y trabajadores relacionados con el turismo.

Palazuelos afirmó que confía en que las condiciones cambiaran al año siguiente. Durante el encuentro con la prensa, dijo que el comportamiento climático en el Caribe había sido distinto por el fenómeno de El Niño.

El actor también fue cuestionado sobre su vida personal. En respuesta, confirmó que había terminado la relación que mantuvo durante tres años con su entonces pareja.

“Terminé con mi novia después de tres años y ahorita andamos viendo qué onda”, declaró Roberto Palazuelos antes de retirarse del encuentro con la prensa.

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