La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició la rehabilitación del canal Boyacá tras los daños provocados por las lluvias. (Alcaldía de Bogotá)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) inició la rehabilitación de un tramo del canal Boyacá afectado por las lluvias en la capital. Los trabajos se extenderán durante tres meses, hasta febrero de 2027, y mantendrán restricciones de movilidad en un carril de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, entre la avenida Calle 26 y la calle 48A.

La intervención contempla el reemplazo de placas que se deslizaron hacia el cauce, la recuperación de la estructura hidráulica y el refuerzo de la base del carril contiguo. La entidad adelantó el proyecto tras obtener los permisos ambientales y definir la alternativa técnica para atender los daños.

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De acuerdo con la entidad, los más recientes aguaceros en este sector provocaron el desprendimiento de varias placas del canal y la socavación del borde de la vía. Ante esa situación, se aplicó un cierre preventivo sobre el carril oriental de la calzada rápida occidental de la avenida Boyacá, en el trayecto afectado.

Las autoridades recomiendan a los usuarios del sector tener en cuenta la información contenida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para realizar sus recorridos habituales sin contratiempos, mediante una circulación prudente y el cumplimiento de las señales viales.

Asimismo, se aconseja a los conductores transitar con precaución y respetar la señalización instalada en el área de influencia del PMT.

La intervención vial mantendrá restringido el carril oriental de la calzada rápida de la avenida Boyacá entre la calle 26 y la calle 48A. (Alcaldía de Bogotá)

Peatones, ciclistas y conductores deberán atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones impartidas por los auxiliares de tránsito y el personal encargado de la actividad.

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El cierre vial continuará durante la primera etapa de los trabajos

La Eaab informó que, inicialmente, se conservará la restricción en el carril oriental de la calzada rápida occidental, que opera en sentido norte-sur. El cierre se ejecuta bajo un plan de manejo de tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

La intervención se realizará en una estructura destinada a conducir aguas lluvias y a soportar aumentos de caudal. Por esa condición, la empresa prevé varias fases de obra antes de completar la recuperación del canal y de la infraestructura vial vecina.

El plan técnico incluye la demolición y el retiro de las placas comprometidas, la rehabilitación del canal, la instalación de nuevos elementos y el reforzamiento del carril adyacente. Las obras tendrán una duración prevista hasta febrero de 2027, según el cronograma acordado con el contratista Aguas de Bogotá.

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La Secretaría Distrital de Movilidad aprobó un plan de manejo de tránsito para orientar a conductores, ciclistas y peatones en el sector (Secretaría de Movilidad)

La entidad señaló que el objetivo es restablecer las condiciones de funcionamiento del canal y reducir la posibilidad de nuevas afectaciones sobre la vía. Mientras avanzan las labores, los conductores deberán tener en cuenta el cierre vigente en este punto de la avenida Boyacá.

Habrá cortes de agua en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre

De forma paralela a los trabajos en el canal, la Eaab programó suspensiones temporales del servicio de agua entre el 17 y el 19 de noviembre de 2026. Las jornadas obedecen a mantenimientos, empates de redes, instalación de accesorios, cambios de válvulas y cierres a terceros.

El martes 17 de noviembre, los cortes comenzarán entre las 8:00 y las 10:00 a. m. y tendrán una duración de 24 horas en sectores de Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Entre los barrios incluidos están El Nogal, Polo Club, Ciudad Kennedy Occidental, La Pradera, Jerusalem, Sierra Morena II y San Isidro.

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En Chapinero, la suspensión cubrirá el área comprendida entre las calles 72 y 87, y las carreras 11 y 13. En Barrios Unidos afectará a Polo Club, entre las calles 80 y 84 y las carreras 24 y 30. En Kennedy, el mantenimiento abarcará sectores ubicados entre la avenida calle 43 Sur y la calle 54 Sur, desde la avenida carrera 80 hasta la avenida carrera 86.

La Eaab programó cortes en el servicio de agua potable en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre por labores de mantenimiento (Colprensa)

Para el miércoles 18 de noviembre se programaron intervenciones en Suba, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón, Tunjuelito, Usaquén, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, además de dos zonas de Soacha. Los cortes previstos para esa jornada irán desde 12 hasta 27 horas, de acuerdo con el tipo de intervención.

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En Fontibón, la suspensión se iniciará a las 7:00 a. m. en Salitre Occidental y Granjas de Techo, entre la calle 22A y la avenida calle 13, y entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D. El servicio se restablecerá 27 horas después. En Usaquén, el cambio de válvula afectará a Chicó Reservado, Chicó Oriental, El Refugio, Bellavista e Ingemar Oriental durante 12 horas.

El jueves, las obras se concentrarán en Suba, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar, con interrupciones de 24 horas desde las 9:00 o 10:00 a. m., según cada zona. En Suba, la instalación de una válvula afectará a Tibabuyes, Pinos de Lombardia, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja.

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En Bosa, los trabajos incluirán El Porvenir y los barrios Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. En Ciudad Bolívar se contemplan sectores como Meissen, México, Lucero Alto, Gibraltar Sur, La Alameda, Quiba, San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia.