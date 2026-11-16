Samantha Correa realizó su entrada hacia el cuadrilátero durante Stream Fighters 5 con la cantante Valka que lejos de elogios por su talento recibió críticas por mostrar su cuerpo (@Dunsitoo/X)

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La aparición de Valka en Stream Fighters 5 desató una conversación más allá de su talento y presencia en el escenario, pues algunos internautas se fijaron en su cuerpo y los comentarios llegaron hasta la joven.

Así, la conversación sobre los estándares físicos incrementó en las redes sociales luego de que la artista respondiera a los comentarios que cuestionaron su cuerpo: “La belleza no tiene una sola forma”.

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La polémica se originó después de que la expareja de Westcol acompañara a Samantha Correa durante su entrada al cuadrilátero en el evento de boxeo entre creadores de contenido.

Su presencia generó reacciones entre los fanáticos que asistieron y siguieron la transmisión, con mensajes que destacaron su participación, otros que hablaron de su apariencia y algunos más que no dudaron en recordar su pasado amoroso con el streamer que está detrás del evento.

La cantante publicó un mensaje tras recibir comentarios sobre su celulitis durante su aparición junto a Samantha Correa en el evento de boxeo (Valka/Instagram)

Valka cuestionó la idea de los cuerpos perfectos

La artista se refirió a las críticas que recibió después de su presencia en el espectáculo y planteó que la exposición constante de imágenes intervenidas puede modificar la percepción sobre los cuerpos reales: “Las redes sociales nos han hecho creer tanto en cuerpos perfectos que cada vez nos cuesta más aceptarnos como somos”.

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En ese mensaje, Valka contó que varios usuarios hicieron observaciones sobre su celulitis. Entre los comentarios, citó uno que decía: “Eso sí es tener autoestima, mostrarse al natural”. A partir de esa frase, expresó su preocupación por la normalización de parámetros estéticos que presentan características comunes del cuerpo como algo excepcional.

“Y me hizo pensar... ¿En qué momento se volvió un acto de valentía mostrar un cuerpo normal? (sic)”, cuestionó la cantante. A su historia de Instagram agregó: “La celulitis no debería sorprendernos, lo que debería preocuparnos es lo mucho que nos está costando aceptar lo real”.

La famosa cuestionó que el tema de conversación en redes sociales sea su cuerpo (Valka/Instagram)

La artista defendió la libertad de decidir sobre el propio cuerpo

En una segunda historia, la artista reiteró que los mensajes no afectaron la forma en la que se percibe: “No digo esto porque los comentarios me afecten; al contrario, me siento muy feliz, hermosa y segura con mi cuerpo”.

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Sin embargo, explicó que le preocupa la presión que enfrentan muchas mujeres frente a modelos de belleza determinados: “Lo que realmente me duele es ver cómo hemos llegado a creer que una mujer solo se ve bien si está operada o si cumple con ciertos estándares de belleza”.

En su reflexión reiteró que no se trataba de una crítica a los procedimientos estéticos, pues diferenció esa elección individual de la obligación social de modificar la apariencia para ser aceptada: “Esto no se trata de criticar a quienes deciden operarse, porque cada mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo”.

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La artista reiteró que se siente segura, pero pidió parar los comentarios en contra de los cuerpos ajenos (Valka/Instagram)

“No tenemos que corregir nuestros cuerpos”

La creadora de contenido pidió que este tipo de comentarios paren para que las mujeres puedan mirarse al espejo sin sentir que deben responder a exigencias externas: “Me encantaría que todas las mujeres pudieran mirarse al espejo y sentirse hermosas sin necesidad de cambiar nada para complacer a los demás”.

En su publicación expresó: “Se trata de entender que no tenemos que corregir nuestros cuerpos para merecer sentirnos bonitas, que la belleza no tiene una sola forma y que ninguna mujer debería sentirse menos por ser simplemente ella misma”.

Las publicaciones recibieron respuestas de apoyo por parte de los usuarios que respaldaron su postura y compartieron experiencias similares. Entre los comentarios se destacaron algunos como: “Hpta cuerpazo y la gente en lo q se fija (sic)”, “Criticando qué. Esa mujer no está como quiere, sino como se le da la gana (sic)” y “Puro pelao mk el que comentó eso, si se veía más buenota que el hp (sic)”.

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La publicación de la artista volvió a poner sobre la mesa una conversación frecuente en las plataformas digitales, donde creadoras, artistas y seguidores cuestionan los comentarios sobre cuerpos ajenos y piden mayor respeto en los espacios públicos virtuales.