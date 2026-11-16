El proyecto busca modificar el Código Civil para que los contratos de arrendamiento contemplen la dimensión mínima de 60 m². Crédito: cuartoscuro

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La diputada María del Rosario Morales Ramos propuso que las viviendas de interés social en la CDMX tengan una superficie habitable mínima de 60 m², frente a los inmuebles que no superan los 40 m², con el argumento de que el espacio reducido deteriora las condiciones de vida de las familias.

Estas dos iniciativas, registradas ante el Congreso de la Ciudad de México, también plantean programas de financiamiento para facilitar el acceso a casas y departamentos dignos, asequibles y seguros. Las propuestas modificarían la Ley de Vivienda local y el Código Civil capitalino.

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El pasado 4 de noviembre, la Mesa Directiva informó que ambos proyectos de la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) fueron turnados a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.

Reforma plantea un mínimo de 60 m² para vivienda social y renta

La legisladora expuso que las construcciones de 40 m² contravienen los parámetros de vivienda adecuada de la Organización Mundial de la Salud. (Gobierno CDMX)

La primera iniciativa busca modificar el artículo 53 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para fijar una superficie mínima de 60 m² en las viviendas de interés social. También propone cambios al artículo 2398 del Código Civil para que los contratos de arrendamiento contemplen esa misma dimensión.

Morales Ramos expuso que muchos hogares de este tipo no exceden los 40 m², una extensión que considera inadecuada para familias de más de tres integrantes. La diputada afirmó que esa medida contraviene el estándar de entre 100 y 125 m² que atribuye a la Organización Mundial de la Salud para una vivienda adecuada.

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La representante popular vinculó el tamaño de los inmuebles con la insuficiencia de recursos financieros asignados a la vivienda social. Según su planteamiento, esos fondos no han permitido que las construcciones respondan a las necesidades básicas de las familias.

Dicha iniciativa señaló que habitar espacios reducidos aumenta los niveles de estrés, afecta el desarrollo cognitivo de menores de edad y limita la productividad de las personas adultas. También complica la convivencia familiar y restringe las posibilidades de estudiar, descansar o trabajar a distancia.

Para la legisladora, estas condiciones prolongan la desigualdad al reducir el acceso de las familias a oportunidades educativas y laborales. La garantía de una vivienda social de 60 m², sostuvo, ayudaría a disminuir costos sociales y económicos relacionados con inmuebles inadecuados.

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Programas de financiamiento para vivienda digna, asequible y segura

La propuesta plantea que las condiciones de hacinamiento prolongan la desigualdad al reducir las oportunidades laborales y educativas de las familias. (Gobierno CDMX)

La segunda propuesta modifica la fracción VI del artículo 68 de la Ley de Vivienda y el artículo 951 del Código Civil local. El objetivo es que las autoridades capitalinas desarrollen programas de financiamiento, además de los apoyos existentes, para que la población pueda acceder a una vivienda adecuada, digna, asequible y segura.

Morales Ramos sostuvo que la oferta de vivienda social es prácticamente inexistente cuando no hay mecanismos de financiamiento. Esa falta de recursos, de acuerdo con la iniciativa, impide a la población obtener espacios habitables y funcionales.

“El financiamiento permite la construcción de nuevas unidades y la rehabilitación de viviendas en condiciones precarias”, puntualizó la diputada de la APPT.

La modificación al Código Civil pretende que los departamentos, viviendas, casas o locales ubicados en inmuebles construidos de forma vertical, horizontal o mixta cuenten con condiciones dignas, seguras y asequibles.

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Iniciativa de Brugada sobre rentas sigue pendiente de aprobación en el Congreso capitalino

El texto fue enviado seis días después a dos comisiones legislativas y aún no llega al pleno para su discusión. (Cuartooscuro)

La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por Clara Brugada, propone límites a las rentas y nuevas obligaciones para propietarios e inquilinos en CDMX, aunque todavía no es una norma vigente porque permanece pendiente de dictaminación y votación en el Congreso capitalino.

El proyecto plantea regular los precios de arrendamiento, formalizar los contratos, combatir prácticas discriminatorias y crear una Defensoría Gratuita en la Procuraduría Social para orientar a las personas involucradas en este tipo de acuerdos.

La propuesta fue publicada el pasado 14 de octubre y el 20 fue turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia. Hasta la redacción de esta nota no se había aprobado en el pleno del Congreso de la CDMX.

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Propuesta contempla registro digital y sanciones económicas

Los arrendadores enfrentarían multas de hasta 46 mil 924 si aplican incrementos superiores al límite previsto en la iniciativa. (Gobierno CDMX)

La iniciativa establece que los contratos de arrendamiento deberán registrarse ante la Agencia Digital de Innovación Pública. También busca regular las garantías y cobros que se exigen para rentar una casa, departamento o habitación.

Estas medidas incluyen restricciones a los incrementos de renta y disposiciones para evitar discriminación en el acceso a una vivienda. El proyecto busca fijar reglas para la relación entre arrendadores y arrendatarios en la capital.

Para los propietarios, la iniciativa contempla multas de 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos por aplicar aumentos superiores al límite previsto. Quienes no entreguen el contrato original podrían recibir sanciones de 2 mil 932.75 a 5 mil 865.50 pesos.

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Los arrendadores también podrían pagar de uno a tres meses de renta si incumplen las obligaciones relacionadas con el registro digital del contrato o la entrega de su constancia.

Además, las personas inquilinas enfrentarían multas de 5 mil 865.50 a 11 mil 731 pesos si utilizan el inmueble para fines no habitacionales sin autorización expresa. Hacer modificaciones a la vivienda sin permiso podría derivar en sanciones de 5 mil 865.50 a 23 mil 462 pesos. Estas cantidades forman parte del proyecto legislativo y no constituyen obligaciones aplicables mientras la iniciativa no sea aprobada.