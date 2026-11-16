Video | Denuncian ataque racista y hurto tras violenta agresión a un joven en el sur de Bogotá

Investigan video de una golpiza en Pastranita, donde atacantes huyeron en motocicletas (@horusperegrinus/X)

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Un video difundido en redes sociales muestra la agresión de varios hombres contra un joven en el barrio Pastranita, en el sur de Bogotá. La secuencia fue compartida junto con denuncias que apuntan a un posible caso de racismo, hurto y amenazas contra quienes registraron el episodio.

Las imágenes muestran a un hombre que intenta alejarse por una calle del sector, mientras tres personas lo persiguen. Pocos segundos después, los atacantes lo alcanzan, lo derriban sobre el pavimento y le propinan golpes con patadas y puños.

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Varios comerciantes y transeúntes presenciaron lo ocurrido. Algunos se apartaron del lugar ante la violencia de la escena, según se observa en el video. Tras la golpiza, los agresores abordaron motocicletas en las que otros hombres los esperaban para salir del sector.

La denuncia señala que los atacantes llegaron armados

La cuenta Colombia Oscura - Horus publicó el material y afirmó que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, cerca de la calle 50 sur con carrera 80.

De acuerdo con la versión divulgada por ese perfil, un familiar de la víctima sostuvo que los responsables llegaron en tres motocicletas y una camioneta. La publicación aseguró que el grupo llevaba armas blancas y que atacó al joven afrodescendiente bajo la acusación de que habría cometido un robo.

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Tres hombres persiguieron y golpearon a un joven en Pastranita, Bogotá (@horusperegrinus/X)

La denuncia rechaza esa versión y sostiene que la agresión ocurrió “sin motivo”. También afirma que, después de golpear al joven, los involucrados le quitaron sus pertenencias antes de escapar.

Hasta el momento, no se conocieron pronunciamientos oficiales de la Policía ni de otras autoridades sobre el caso. Tampoco existe información pública que permita establecer la identidad de la víctima, su estado de salud o si presentó una denuncia formal.

Usuarios reclamaron una investigación por el posible ataque racista

El caso generó reacciones en redes sociales, donde distintos usuarios cuestionaron el posible componente racial de la agresión. Varios mensajes calificaron el episodio como un acto de discriminación y pidieron identificar a los responsables.

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La publicación que acompañó el video indicó que algunas personas grabaron la situación. Según esa versión, los agresores habrían intentado intimidar a quienes usaban sus celulares para registrar el ataque y les habrían mostrado armas blancas con el objetivo de que entregaran los dispositivos.

Reacciones por ataque contra un joven en Bogotá: señalan posible motivación racial (@horusperegrinus/X)

“Muy coherentes. Imbéciles, ignorantes. P.D. La comunidad afro los va a encontrar y les regresará su gesto con mucho amor”, señaló un internauta.

El material plantea interrogantes sobre las circunstancias de la agresión y la eventual participación de más personas en la huida. Las autoridades deberán establecer si existió un hurto, si hubo amenazas contra testigos y si el ataque tuvo una motivación discriminatoria.

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Ataque armado en Bosa dejó una persona muerta frente a un conjunto residencial

Una persona murió tras un ataque armado ocurrido en el sector Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, durante la noche del 14 de noviembre de 2026. La víctima recibió varios disparos frente a un conjunto residencial y, pese al traslado a un centro asistencial, ingresó “sin signos vitales”, según versiones preliminares.

La situación causó alarma entre residentes y peatones de la zona. Tras escuchar las detonaciones, varias personas se acercaron para auxiliar al herido y buscar un medio de transporte que permitiera llevarlo con rapidez a recibir atención médica.

Investigan homicidio en Bosa, víctima fue trasladada en bicitaxi a un centro médico (@PasaenBogota/X)

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el traslado se realizó en un bicitaxi, con acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional. El ciudadano llegó sin vida al centro médico.

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La identidad de la víctima no había sido revelada. Tampoco se conocían datos sobre el número de responsables, el arma empleada ni los hechos previos al crimen.

Las autoridades acordonaron el área para adelantar las primeras diligencias. Los investigadores recopilarán testimonios de habitantes, comerciantes y transeúntes que pudieran aportar información sobre los responsables.

También revisarán las cámaras de seguridad instaladas en el conjunto residencial y en negocios cercanos. Ese material permitiría reconstruir la ruta de escape de los atacantes y establecer si la víctima era el objetivo del ataque.