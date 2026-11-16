Tras la captura de ‘Primo Gay’, Gobernación de Antioquia presentó nuevo cartel de los más buscados en el departamento: Quiénes están en la mira

La Gobernación de Antioquia redujo a 17 los objetivos prioritarios de la Operación Cazador tras dos capturas recientes. (Colprensa/Gobernación de Antioquia)

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La Gobernación de Antioquia actualizó el cartel de los más buscados de la Operación Cazador Antioquia (OCA) tras las capturas de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y Luis Daniel Terán Baldovino, conocido como alias Chuzo, “Niño” o “Matías”.

Ambos formaban parte de los 19 objetivos priorizados cuando la estrategia fue presentada en julio de 2026; con sus detenciones, el listado quedó conformado por 17 personas.

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Alias Primo Gay y alias Chuzo integraban el cartel de objetivos prioritarios de la Operación Cazador Antioquia (OCA); ambos fueron capturados en operativos de la fuerza pública (Capturas de Video Policía Nacional de Colombia)

La OCA articula capacidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ubicar y judicializar a cabecillas de los grupos armados que operan en el departamento colombiano como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la estructura El Mesa. La Gobernación mantiene recompensas para obtener información que permita localizarlos.

Entre los 17 nombres que permanecen en el cartel figuran, por las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo; Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera; Camila Andrea Palacios Berrío, alias Samantha o La Enfermera; y Dubian Alirio Berrío Posso, alias Diomer o Dientón.

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Alias Calarcá y alias Chiquito Malo permanecen en el listado oficial de los más buscados de Antioquia. (Gobernación de Antioquia)

La lista incluye además a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Elkin Omaña Ramírez, alias Elkin; Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias Soldado; el hombre conocido como alias Hugo o Vinagre; Juan David Berrío Jiménez, alias Fresita; y Ramiro de Jesús Henao, alias Simón o Fantasma, vinculados por las autoridades al Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Los otros objetivos son Ofelia de Jesús Angulo Cabezas, alias La Negra; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson o El Calvo; Duván Chavarría Yarce, alias Matías o Pantera; Luisa Fernanda Roldán Agudelo, alias Verónica; y Jesús Navarro Robles, alias Omar o Casinga, señalados de integrar el ELN. El cartel, revelado por la Gobernación de Antioquia y citado por Alerta Paisa, también contempla a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, a quien las autoridades identifican como cabecilla de El Mesa.

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Alias Primo Gay fue enviado a prisión tras su captura en Briceño

Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, fue detenido el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño (Antioquia), en una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército y la Policía. En el procedimiento también fue capturado Henry Sneyder Herrón Serna. Además, las autoridades informaron la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

La Fiscalía señaló que alias Primo Gay, de 23 años, habría sido cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, con influencia en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños. Según el ente acusador, este sujeto había traicionado a la facción de “Calarcá” y se integró a las filas del Clan del Golfo. Las investigaciones le atribuyen presuntas extorsiones a ganaderos y mineros, tráfico de estupefacientes, planeación de ataques, homicidios y secuestros.

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La fuerza pública incautó armas y munición durante la detención de alias Primo Gay en zona rural de Briceño. (Ejército Nacional de Colombia)

Entre los hechos que se le endilgan está el secuestro de dos campesinos en Briceño, ocurrido entre octubre y noviembre de 2022. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas estuvieron retenidas durante 15 días, atadas y amenazadas de muerte, hasta que lograron escapar. El ente acusador también anunció nuevas actuaciones por homicidios y otras posibles violaciones a los derechos humanos, entre los que se destacan el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, conductas relacionadas con armas y explosivos y utilización ilegal de uniformes e insignias. Por tanto, permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso.

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Sin embargo, durante la audiencia de legalización, el juez cuestionó la presentación pública de los detenidos ante el presidente Abelardo de la Espriella, que los encaró en un video difundido por canales oficiales y empleó expresiones despectivas contra Uñates López.

Un juez impuso prisión a alias Primo Gay y compulsó copias por el careo público grabado con el presidente Abelardo de la Espriella. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El funcionario judicial consideró que el episodio podía comprometer la dignidad humana y la presunción de inocencia, por lo que compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y pidió a la Procuraduría revisar la posible participación de otros funcionarios.

El despacho estuvo cerca de declarar ilegales las capturas y conceder la libertad a los detenidos por los cuestionamientos surgidos a raíz de ese careo y de su difusión pública. No obstante, finalmente legalizó las detenciones. Esa decisión no define la responsabilidad penal de Uñates López ni constituye una sanción contra el mandatario; la Comisión de Investigación y Acusación deberá establecer si hay mérito para abrir una indagación.

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