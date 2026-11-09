Ciencia

Por qué castañetean los dientes cuando hace frío y qué ocurre en el cuerpo, según la ciencia

El hipotálamo coordina la reacción ante bajas temperaturas y envía impulsos a los maseteros, cuya alternancia rápida provoca choques involuntarios y eleva el gasto energético

Primer plano de una persona con abrigo oscuro y bufanda gris sobre un fondo azul desenfocado.
El castañeteo de dientes activa contracciones musculares involuntarias que producen calor ante la pérdida térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando la temperatura exterior cae, el castañeteo de dientes activa contracciones musculares involuntarias que ayudan a producir calor. El fenómeno forma parte de la respuesta del organismo ante el frío y se integra a un sistema de regulación que busca conservar la temperatura interna, en especial la de los órganos vitales.

La mandíbula puede contraerse de forma rápida, con choques repetidos entre los dientes. La explicación está en la actividad de los músculos masticatorios y en las señales que el sistema nervioso envía cuando detecta una pérdida de calor corporal.

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Según explicó Muy Interesante, estos movimientos pueden alcanzar una frecuencia cercana a diez contracciones por segundo, equivalente a unos diez hercios. Esa actividad demanda energía y libera calor como resultado del trabajo de los músculos.

El hipotálamo coordina la respuesta del cuerpo ante el frío

El centro de este mecanismo es el hipotálamo, una región del cerebro encargada de supervisar, entre otras funciones, la temperatura corporal. Cuando los receptores térmicos de la piel perciben un ambiente frío y advierten un posible descenso de la temperatura interna, el organismo pone en marcha respuestas automáticas.

Una de ellas es la vasoconstricción: los vasos sanguíneos de la piel se estrechan para reducir la pérdida de calor hacia el exterior. Otra es el temblor muscular, una serie de contracciones involuntarias que aumentan el gasto energético y la producción de calor.

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Perfil lateral de una cabeza humana en tres dimensiones, con el hipotálamo y los músculos maseteros iluminados.
El hipotálamo coordina la respuesta al frío cuando los receptores de la piel detectan un posible descenso de la temperatura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El castañeteo se vincula con esta segunda reacción. La señal nerviosa alcanza los músculos de la mandíbula, especialmente los maseteros, que son algunos de los músculos más potentes del cuerpo humano en relación con su tamaño. Su alternancia veloz entre contracción y relajación hace que los dientes choquen sin que la persona pueda detener el movimiento de inmediato.

Los músculos transforman energía en calor

El cuerpo obtiene energía de nutrientes como la glucosa para realizar funciones básicas y movimientos. Durante un episodio de frío, una porción de esa energía se emplea en la actividad muscular acelerada. El resultado es la generación de calor, una respuesta que puede ser útil cuando la temperatura corporal empieza a bajar.

El temblor no se limita a la mandíbula. También puede aparecer en hombros, brazos, piernas o torso, con una intensidad variable según la exposición al frío, la ropa disponible, el nivel de actividad física y las condiciones de cada persona.

La revisión publicada por el Journal of Physiological Anthropology señala que la adaptación humana al frío combina varias vías. Entre ellas figura la termogénesis por temblor, que es la producción de calor vinculada a contracciones musculares, y la termogénesis sin temblor, asociada a procesos metabólicos que no requieren movimientos visibles.

Persona con gorro, abrigo y guantes, con las manos cerca del rostro y vapor visible frente a ella
El castañeteo puede alcanzar cerca de diez contracciones por segundo y libera calor mediante la actividad muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese segundo grupo tiene relevancia el tejido adiposo marrón, conocido como grasa parda, que puede generar calor al utilizar energía, sin que el cuerpo necesite recurrir con la misma intensidad a los escalofríos o al castañeteo.

La grasa parda puede reducir la necesidad de temblar

La revisión científica indica que las personas con menor actividad de grasa parda dependen en mayor medida del temblor para compensar una menor producción de calor sin contracciones musculares. Esto ayuda a entender por qué dos individuos expuestos a condiciones similares pueden reaccionar de manera distinta ante el frío.

Además de la cantidad y actividad de este tejido, influyen otros factores, como el nivel de aclimatación, la composición corporal, el descanso, la alimentación y la intensidad de la exposición. Las adaptaciones no son idénticas ni implican que una persona esté protegida frente a temperaturas bajas por el simple hecho de tolerarlas durante un período.

El estudio advierte que la exposición repetida al frío no debe considerarse una estrategia suficiente para prevenir lesiones. La habituación puede modificar algunas respuestas fisiológicas, pero no elimina los riesgos de una permanencia prolongada en ambientes fríos ni sustituye las medidas de abrigo y resguardo.

La mandíbula está cerca de arterias que llevan sangre al cerebro

La ubicación del castañeteo también tiene un aspecto anatómico. Los músculos mandibulares se encuentran cerca de la base del cráneo y de vasos sanguíneos importantes, incluidas las arterias carótidas, que transportan sangre hacia el cerebro.

Bruxismo, rechinar de dientes, salud bucal, tensión mandibular, desgaste dental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los músculos mandibulares se encuentran cerca de la base del cráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muy Interesante plantea que el calor producido por la actividad mandibular puede contribuir a templar la sangre que circula por esa zona. Aunque el organismo regula la temperatura mediante un conjunto de mecanismos y no por una única respuesta, la proximidad de los músculos a la cabeza permite entender por qué las contracciones de la mandíbula forman parte de la reacción general frente al enfriamiento.

El cerebro requiere condiciones térmicas relativamente estables para funcionar de manera adecuada. Por eso, la regulación del flujo sanguíneo, el aislamiento de la piel, el aumento del metabolismo y el temblor actúan de forma coordinada ante una baja de temperatura.

El castañeteo es una señal para buscar abrigo

Aunque suele ser pasajero, el castañeteo indica que el cuerpo ya está utilizando recursos para conservar calor. Si se prolonga o se acompaña de confusión, somnolencia intensa, torpeza, piel muy pálida o respiración lenta, puede ser una señal de enfriamiento peligroso y requiere salir del ambiente frío, quitar prendas húmedas y buscar atención médica si los síntomas persisten.

La respuesta fisiológica es automática, pero tiene límites. El abrigo seco, la protección frente al viento y la reducción del tiempo de exposición siguen siendo las principales medidas para prevenir la pérdida de calor corporal.

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