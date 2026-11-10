Arroz con chocolate: un postre cremoso con pocos ingredientes que conquista a toda la familia

Un cuenco de arroz con chocolate reposa junto a una jarra de leche, ramas de canela y porciones de cacao sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que conquistan por su sencillez y otros que destacan por la combinación de sabores. El arroz con chocolate reúne ambas cualidades en una preparación que toma como base el tradicional arroz con leche, pero incorpora un ingrediente que transforma por completo su sabor: el chocolate. Su consistencia suave y cremosa lo convierte en una alternativa para quienes disfrutan de los dulces caseros.

Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y no requiere conocimientos especiales de cocina. El arroz se cocina lentamente con leche, azúcar y canela hasta alcanzar una textura suave; posteriormente, se incorpora cocoa en polvo y chocolate semiamargo para conseguir ese color intenso y un sabor más profundo.

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Una de sus ventajas es que puede servirse recién preparado o después de refrigerarlo. Además, permite jugar con la presentación mediante chocolate rallado, canela o nueces. Es una opción para compartir en familia, ofrecer como postre después de la comida o preparar con anticipación para tener algo dulce en el refrigerador.

Ingredientes para preparar arroz con chocolate en casa

Un cuenco de cerámica contiene arroz con chocolate espolvoreado con cacao junto a trozos de chocolate negro, arroz crudo y leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir una preparación equilibrada, es importante respetar las cantidades y utilizar chocolate semiamargo, que aporta intensidad sin hacer que el resultado sea excesivamente dulce. La siguiente receta rinde aproximadamente de cuatro a seis porciones.

1 taza de arroz blanco.

1 litro de leche.

½ taza de azúcar.

3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar.

100 gramos de chocolate semiamargo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 ramita de canela.

1 pizca de sal.

Chocolate rallado para decorar.

La combinación de cocoa y chocolate semiamargo permite obtener un sabor más intenso y una consistencia agradable. Por su parte, la canela y la vainilla aportan aromas que complementan la preparación sin quitarle protagonismo al ingrediente principal.

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Antes de comenzar, conviene tener todos los ingredientes listos y trocear el chocolate para facilitar que se derrita al incorporarlo. También es recomendable utilizar una olla de fondo grueso para distribuir mejor el calor durante la cocción.

Paso a paso para conseguir un postre suave y cremoso

Un cuenco de cerámica contiene arroz con chocolate decorado con cacao y una rama de canela, servido junto a los ingredientes de su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, lava el arroz y colócalo en una olla con dos tazas de agua y la ramita de canela. Cocina a fuego medio hasta que los granos comiencen a suavizarse y parte del líquido se haya absorbido. Este procedimiento permite adelantar la cocción antes de incorporar la leche.

Después, agrega el litro de leche, el azúcar y la pizca de sal. Mantén la preparación a fuego bajo durante aproximadamente 15 minutos, removiendo ocasionalmente para evitar que el arroz se pegue al fondo. Mientras tanto, disuelve la cocoa en un poco de leche caliente para facilitar su incorporación.

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Cuando el arroz esté más suave, añade la cocoa disuelta y los 100 gramos de chocolate semiamargo troceado. Mezcla hasta que ambos ingredientes se integren completamente. Finalmente, incorpora la esencia de vainilla y cocina unos minutos más, hasta conseguir la consistencia deseada. Retira del fuego y deja reposar.

Cómo servir y conservar este dulce de chocolate

Un tazón de arroz con chocolate reposa junto a recipientes con leche, granos de arroz crudo, cacao en polvo y barras de chocolate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez terminada la preparación, puedes distribuir el arroz en recipientes individuales y decorarlo con chocolate rallado. También puedes agregar un poco de canela en polvo o trocitos de nuez para incorporar diferentes texturas. La presentación en vasos de cristal permite apreciar su color y consistencia.

Si prefieres disfrutarlo frío, deja que pierda el calor antes de refrigerarlo durante aproximadamente dos horas. Al enfriarse, el arroz tiende a espesarse, por lo que es normal que adquiera una consistencia más firme que cuando está recién preparado. Para servirlo tibio, basta con dejarlo reposar unos minutos después de retirarlo de la estufa.

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Un consejo importante es evitar que la preparación se seque demasiado durante la cocción. Remover ocasionalmente y mantener el fuego bajo ayuda a conseguir una textura uniforme. Con ingredientes cotidianos y una elaboración sencilla, este arroz con chocolate ofrece una manera diferente de disfrutar un clásico casero, demostrando que no hace falta complicarse para preparar un postre lleno de sabor.