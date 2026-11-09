Ciencia

Las pruebas que reabren el debate sobre la conciencia de insectos y peces

Estudios con abejas, moscas de la fruta, sepias y arrendajos describen capacidades de juego, espera, memoria y aprendizaje que impulsan nuevas preguntas sobre el bienestar animal

Un abejorro apoya sus patas sobre una pequeña bola de madera a rayas de colores sobre corteza, musgo y flores desenfocadas.
Los experimentos de Lars Chittka demostraron que los abejorros juegan con pelotas sin un fin reproductivo ni alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las investigaciones sobre cognición animal acumulan indicios de que insectos, peces, aves y cefalópodos pueden tener experiencias subjetivas, una posibilidad que modifica el debate científico sobre la conciencia y plantea interrogantes sobre el trato que reciben millones de animales en laboratorios, granjas y criaderos.

New Scientist reúne estudios que observan conductas asociadas al juego, la memoria, la anticipación y la respuesta emocional en especies muy alejadas de los seres humanos. Los resultados no resuelven el llamado “problema difícil” de la conciencia (por qué los procesos físicos generan sensaciones), pero amplían el número de animales que podrían tener una perspectiva propia sobre lo que les ocurre.

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Abejorros y moscas muestran conductas vinculadas al juego y la frustración

El ecólogo conductual Lars Chittka, de la Universidad Queen Mary de Londres, estudió a abejorros a los que ofreció pequeñas pelotas cerca de su nido. Los insectos las hacían rodar durante períodos prolongados y regresaban por iniciativa propia a la zona de juego, una conducta difícil de vincular con la alimentación o la reproducción.

Para Chittka, estos comportamientos son compatibles con estados similares a las emociones. Otros ensayos realizaron una especie de parque de diversiones para insectos y mostraron que algunas moscas de la fruta buscaban una plataforma giratoria. Los investigadores consideran que este tipo de actividad podría ayudar a los animales a desarrollar referencias sobre su propio movimiento y mejorar la navegación.

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Uno de los experimentos más citados analizó a machos de Drosophila, la mosca de la fruta. Los científicos compararon a individuos que se habían apareado con otros privados de contacto sexual. Ambos grupos podían elegir entre comida convencional y alimento con un 15% de etanol. Los machos que no habían podido aparearse mostraron una marcada preferencia por el alimento con alcohol, mientras que los sexualmente satisfechos no exhibieron esa diferencia.

Cuatro paneles con una abeja sobre una flor morada, una mosca en un plátano, una sepia bajo el agua y un arrendajo junto a cuencos con semillas.
Las investigaciones sobre cognición animal acumulan indicios de experiencias subjetivas en insectos, peces y aves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó además un circuito neuronal que relaciona el rechazo sexual con la recompensa que genera el alcohol. La conducta no permite concluir que las moscas sientan la frustración como la experimentan las personas, pero abre la posibilidad de que respondan a estados negativos internos y busquen aliviarlos.

La planificación aparece en sepias y la memoria episódica, en arrendajos

La psicóloga Nicola Clayton, de la Universidad de Cambridge, trasladó a las sepias una variante de la prueba del malvavisco. Los animales podían tomar un camarón vivo de inmediato o esperar para recibir dos. Algunas sepias lograron demorar la recompensa, una capacidad vinculada con la planificación y el control de los impulsos.

Clayton también investiga a los arrendajos, aves conocidas por ocultar alimento y regresar después a recuperarlo. En un ensayo de 2024, los investigadores escondieron comida debajo de una fila de recipientes distintivos. Luego retiraron al ejemplar y cambiaron el orden de los recipientes. Cuando regresó diez minutos más tarde, el arrendajo pudo identificar el sitio correcto.

La capacidad de recordar dónde ocurrió un hecho después de que cambió el escenario es compatible con una forma de memoria episódica. En libertad, esta aptitud puede ayudar a las aves a recuperar reservas de comida y a modificar su comportamiento si detectan que otros animales las observan.

Un arrendajo posado sobre una mesa metálica frente a una fila de frascos de plástico de distintos colores en un laboratorio.
El ave identificó la ubicación correcta de la comida a pesar del cambio en los recipientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajos con cefalópodos y aves se suman a resultados obtenidos con peces. El pez limpiador, por ejemplo, superó pruebas relacionadas con el uso de espejos. En una observación, un ejemplar dejó caer un fragmento de camarón frente al reflejo y siguió su caída, una conducta que los científicos interpretaron como una forma de comprobar las propiedades del espejo.

El aprendizaje asociativo propone una vía para medir la conciencia

El filósofo Jonathan Birch, de la London School of Economics, trabaja junto a la neurobióloga Simona Ginsburg y la genetista Eva Jablonka en un marco denominado aprendizaje asociativo ilimitado. La propuesta busca evaluar la conciencia mediante distintas capacidades de aprendizaje, en lugar de depender de una definición única y cerrada.

Una de ellas es aprender a relacionar un estímulo nuevo con otro. El ejemplo clásico es el de los perros de Iván Pávlov, que asociaban el sonido de una campana con la comida. Moscas de la fruta y abejas también pueden establecer asociaciones de este tipo, aunque eso no basta por sí solo para demostrar la existencia de conciencia.

La hipótesis sostiene que la conciencia pudo haber evolucionado de manera independiente al menos tres veces: entre los vertebrados, los moluscos cefalópodos (como pulpos y sepias) y los artrópodos, grupo que incluye insectos, arañas y crustáceos. Para Birch, los animales no se limitan a resolver problemas: también pueden tener experiencias y estados afectivos que se infieren a partir de sus decisiones y reacciones.

Un pez alargado con franja negra nada frente a un espejo con marco apoyado en el fondo marino arenoso con rocas.
El pez limpiador superó pruebas experimentales frente a su reflejo para comprobar las propiedades del espejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filósofo Tim Bayne, de la Universidad Monash en Melbourne, plantea que la función básica de la conciencia podría ser alertar sobre necesidades corporales relevantes: hambre, sed, temperatura, peligro o posibilidades de reproducción. Desde esa perspectiva, resulta plausible que distintas especies hayan desarrollado formas de experiencia subjetiva para responder con flexibilidad a su entorno.

La discusión científica tiene consecuencias para el bienestar animal

El debate adquiere una dimensión práctica ante el uso masivo de animales en investigación y producción de alimentos. Los pulpos ya forman parte de discusiones sobre la conveniencia de criarlos en sistemas intensivos, debido a las capacidades cognitivas que les atribuyen numerosos estudios.

También hay interrogantes sobre insectos como grillos y moscas soldado negra, criados por miles de millones para elaborar alimento destinado principalmente a otros animales. Chittka advirtió a New Scientist que estos organismos suelen ser sacrificados sin que se considere la posibilidad de que sufran.

La expansión de los estudios sobre conciencia animal desplaza la atención hacia especies que durante décadas fueron consideradas demasiado simples para sentir. La investigación sobre moscas, abejas, peces y crustáceos no ofrece una respuesta definitiva sobre sus mundos internos, pero obliga a revisar qué intereses pueden tener y qué condiciones de vida o muerte les resultan perjudiciales.

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