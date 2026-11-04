¿Por qué los gatos comen pasto? Una pista aporta nueva evidencia para una hipótesis que divide a los expertos

Un estudio publicado en Journal of Veterinary Behavior reveló que el pasto ayuda a los gatos a expulsar las bolas de pelo acumuladas en el aparato digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los gatos que comen pasto podrían estar buscando una forma de expulsar el pelo que ingieren durante el acicalamiento. Un estudio publicado en Journal of Veterinary Behavior encontró indicios de que las hojas con superficies rugosas se adhieren al pelaje acumulado en el aparato digestivo, lo que podría facilitar su eliminación mediante el vómito.

La investigación analizó seis masas de material vegetal regurgitado por dos gatos domésticos con acceso al exterior. Las muestras contenían pasto y otras especies de plantas de interiores y jardines, y fueron examinadas con microscopía electrónica de barrido y técnicas de identificación genética.

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Los resultados aportan apoyo a la llamada hipótesis de evacuación del pelo, según la cual el consumo de determinadas plantas ayuda a evitar acumulaciones que pueden derivar en obstrucciones intestinales. Hasta ahora, una explicación extendida sostenía que los felinos comían pasto para expulsar parásitos, aunque los autores advierten que las características microscópicas de las hojas parecen más adecuadas para atrapar pelos que organismos de mayor tamaño.

Las hojas analizadas tenían estructuras capaces de enganchar pelo

El equipo observó que todas las plantas presentes en las muestras tenían bordes dentados, pequeñas protuberancias o pelos epidérmicos conocidos como tricomas. Esas estructuras, invisibles a simple vista, se ubicaban en una escala de tamaño comparable a las fibras de celulosa que se añaden a algunos alimentos para mascotas destinados a reducir las bolas de pelo.

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Las imágenes obtenidas mediante microscopía permitieron ver contactos directos entre los pelos animales y las microestructuras vegetales. En otras palabras, los elementos de la hoja aparecían enganchados a los pelos incluidos en las masas regurgitadas.

El estudio cuestionó la hipótesis tradicional de que los felinos comen pasto para purgar parásitos internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La botánica Nicole Hughes, de la Universidad de High Point, comparó el mecanismo con las herramientas flexibles que se usan para retirar cabellos acumulados en cañerías. Las proyecciones de las hojas podrían actuar como pequeños ganchos que reúnen el pelo ingerido y favorecen su expulsión.

Los investigadores no analizaron plantas elegidas en condiciones controladas ni provocaron el comportamiento. Trabajaron con muestras que los animales expulsaron de forma natural, una limitación que impide establecer con certeza que los gatos seleccionen vegetales por sus propiedades físicas.

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El acicalamiento explica por qué los felinos acumulan pelo

Los gatos tragan pelo de manera habitual cuando se lamen para limpiarse. El problema puede aumentar en animales de pelaje largo, durante períodos de muda o en aquellos que consumen presas con pelo. Parte de ese material atraviesa el sistema digestivo y sale en las heces, pero otra parte se acumula y puede ser expulsada por vía oral.

Las denominadas bolas de pelo no siempre tienen una forma esférica. Con frecuencia son masas alargadas compuestas por pelo compactado, restos de alimento y secreciones digestivas. Si el material no avanza ni es eliminado, puede ocasionar molestias gastrointestinales y, en casos menos frecuentes, bloqueos que requieren atención veterinaria.

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La acumulación de pelo por el aseo habitual de los felinos puede provocar obstrucciones que requieren atención veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio propone que la textura de algunas plantas puede contribuir a reunir pelos dispersos dentro del tracto digestivo. Las proyecciones vegetales identificadas medían entre dos y 20 veces el ancho de un pelo de gato, una proporción que, según los autores, favorece el enganche.

Los ejemplares analizados habían ingerido gramíneas habituales de jardín y plantas de interior, entre ellas especies del género Tradescantia, conocidas de forma común como amor de hombre o spiderwort. La identificación genética mostró que no se trataba de una única familia de plantas, aunque todas compartían superficies rugosas a escala microscópica.

La teoría de los parásitos pierde fuerza, pero no queda descartada

Durante años, una de las principales explicaciones sobre el consumo de pasto en carnívoros fue la expulsión de lombrices y otros parásitos intestinales. El comportamiento no es exclusivo de los gatos: también se ha documentado en perros y en otros mamíferos que no presentan acumulaciones de pelo comparables.

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El veterinario especialista en comportamiento animal Benjamin Hart, profesor emérito de la Universidad de California en Davis, señaló a Science que la investigación muestra cómo las plantas podrían atrapar pelo, aunque consideró que todavía no demuestra que esa sea la causa del comportamiento. Hart sostiene que comer hierba podría ser un rasgo heredado de antepasados que utilizaban material vegetal para expulsar parásitos.

Hughes plantea una objeción basada en la escala. Los nematodos y las tenias pueden ser hasta 60 veces más grandes que las pequeñas estructuras observadas en las hojas, por lo que estas tendrían menos capacidad para retenerlos. La diferencia de tamaño refuerza la posibilidad de que las plantas actúen sobre pelos y no sobre parásitos, según el trabajo.

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Los resultados no convierten al pasto en un alimento seguro

La dificultad persistente para expulsar bolas de pelo requiere la intervención de un especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación no implica que cualquier planta sea apta para los gatos. Varias especies ornamentales y flores de interiores pueden resultar tóxicas, incluso en cantidades pequeñas. Además, los productos químicos usados en césped, jardines o macetas (como herbicidas, fertilizantes e insecticidas) representan un riesgo adicional.

Los especialistas recomiendan consultar a un veterinario si el gato vomita con frecuencia, deja de comer, presenta estreñimiento, dolor abdominal o intenta expulsar una bola de pelo sin lograrlo. También conviene evitar que mastique plantas cuya especie se desconozca.

El próximo paso para el grupo de investigación será examinar si estas estructuras vegetales también ayudan a que el pelo avance y se elimine mediante las heces. Para ello, Hughes conserva nuevas muestras de sus gatos, con el objetivo de estudiar qué ocurre con el material vegetal después de atravesar el sistema digestivo.

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