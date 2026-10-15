La NASA acelera los preparativos para volver a la Luna: cómo avanza el armado del cohete de Artemis III

La NASA proyecta el lanzamiento de la misión Artemis III para mediados de 2027 con el objetivo de probar el acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas de aterrizaje lunar.

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La NASA avanza en los preparativos de Artemis III, la próxima misión tripulada que la agencia espacial estadounidense planea lanzar a mediados de 2027. Con cohetes en proceso de ensamblado, astronautas en pleno entrenamiento y equipos en fabricación en varios centros del país, el programa lunar da pasos concretos hacia su objetivo final: poner personas sobre la superficie de la Luna con la misión Artemis IV.

Al igual que las dos misiones anteriores, Artemis III tampoco aterrizará en la Luna. Se trata de una misión en órbita terrestre baja (es decir, a poca distancia de la Tierra) diseñada para probar por primera vez el encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas de aterrizaje lunar comerciales de SpaceX y Blue Origin. Es, en palabras de Jeremy Parsons, administrador adjunto interino del programa Moon to Mars de la NASA, “una de las misiones más complejas que la agencia haya emprendido”.

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El cohete que llevará a la tripulación empieza a tomar forma

El SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés) es el cohete que llevará a los astronautas al espacio. Tiene tres partes principales: el núcleo central, que es el cuerpo más grande y contiene el combustible y los cuatro motores principales; los dos propulsores sólidos, que se ubican a los costados del núcleo y aportan más del 75% del empuje total en el despegue; y la parte superior, donde va la nave Orion con la tripulación. Los propulsores se separan del cohete pocos minutos después del lanzamiento, cuando su combustible se agota.

Dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, los ingenieros del programa Exploration Ground Systems completaron el 30 de septiembre de 2026 la integración de los conos aerodinámicos (piezas que dan forma a la punta del cohete para reducir la resistencia del aire) sobre los dos propulsores sólidos de cohete del SLS.

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Los ingenieros del Centro Espacial Kennedy completaron la integración de los conos aerodinámicos en los propulsores sólidos del cohete SLS. (NASA/Cory S Huston)

Cada propulsor incluye, además, una cubierta delantera con aviónica (los sistemas electrónicos que controlan el cohete) y motores que permiten la separación del propulsor del núcleo central del SLS tras el lanzamiento. El paso siguiente es la instalación del túnel de sistemas, que recorre toda la longitud del núcleo central y sirve para canalizar el cableado pirotécnico: un sistema de cables de uso único que permite las desconexiones rápidas y controladas durante el despegue.

Una vez completa esa configuración, la NASA trasladará el cohete desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma para realizar una prueba de carga de propelente, donde el equipo de lanzamiento practicará los procedimientos y tiempos para cargar el combustible. Durante esa visita a la plataforma, los cuatro astronautas de la misión (Randy Bresnick, Frank Rubio, Andre Douglas y el europeo Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea (ESA)) realizarán un ensayo del día de lanzamiento y recorrerán la ruta de evacuación de emergencia.

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El trabajo fuera de Florida completa el sistema que usará la tripulación

Mientras el cohete toma forma en Florida, distintos componentes de la nave Orion progresan en otros puntos del país. En el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA, en Huntsville, Alabama, se completó la soldadura de los anillos delantero y trasero del espaciador de Artemis III. El espaciador es una pieza que ocupa el lugar donde normalmente iría la etapa superior del cohete (el tramo que en misiones lunares proporciona el impulso final para salir de la órbita terrestre) pero sin motor ni combustible.

La razón es que Artemis III no viajará a la Luna: la misión se desarrollará en órbita terrestre baja, por lo que ese empuje adicional no es necesario. Aun así, el espaciador mantiene las mismas dimensiones y puntos de conexión que una etapa superior real, para que el cohete conserve su estructura y equilibrio durante el vuelo.

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Los astronautas completaron el entrenamiento de egreso submarino en helicóptero ante un eventual amerizaje de emergencia. (US Navy/2nd Class August Clawson)

En paralelo, ingenieros de la ESA y de la empresa Airbus inspeccionaron los paneles de alas de paneles solares del módulo de servicio de Orion. Cada panel genera 11 kilovatios de energía para abastecer la propulsión, el control térmico, la electricidad y el suministro de aire y agua de la tripulación, según detalló la NASA.

Los astronautas ensayan desde la vida diaria en órbita hasta situaciones de emergencia

El equipo de astronautas que volará en Artemis III intensificó su preparación durante los últimos meses. Los tripulantes completaron sesiones con el dispositivo de ejercicio de volante, un aparato del tamaño de una caja de zapatos extra grande que, mediante poleas y un limitador de torque, simula una máquina de remo y permite ejercicios aeróbicos y de resistencia en el espacio.

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En el ámbito de la seguridad, la tripulación terminó el entrenamiento de egreso submarino en helicóptero: una práctica en una pileta donde los astronautas aprenden a escapar de una cabina de helicóptero sumergida y boca abajo, para prepararse ante un eventual aterrizaje de emergencia en el agua.

En el Laboratorio de Sistemas Alimentarios Espaciales de la NASA, en Houston, los integrantes de Artemis III probaron cerca de 200 opciones de comida para definir el menú de la misión. La selección busca asegurar una alimentación adecuada durante el vuelo y acompañar el rendimiento físico de los astronautas.

Los integrantes del equipo probaron cerca de 200 opciones de comida en Houston para definir el menú de la misión. (NASA/Helen Arase Vargas)

La tripulación también completó actividades de entrenamiento con los Trajes de Supervivencia de Tripulación Orion, que incluyen verificaciones del sistema de comunicación, manejo de equipos de emergencia, ejercicios de contingencia y configuración de la cabina. Por último, en septiembre de 2026 los cuatro astronautas visitaron Florida por primera vez juntos desde el anuncio de su designación: recorrieron la nave Orion, observaron los propulsores integrados y se reunieron con los equipos de SpaceX y Blue Origin para conocer el avance de los sistemas de aterrizaje lunar que usarán en futuras misiones.

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El programa Artemis acumula dos misiones exitosas y apunta a pisar la Luna en 2028

El programa Artemis arrancó en noviembre de 2022 con Artemis I, una misión de prueba no tripulada que validó el funcionamiento del cohete SLS y la nave Orion por primera vez. Le siguió Artemis II, lanzada en abril de 2026: cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)) volaron alrededor de la Luna durante casi diez días y establecieron el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio, con 406.970 kilómetros desde la Tierra.

Tras Artemis III, la meta concreta es Artemis IV, prevista para 2028, que marcará el primer alunizaje del programa: la tripulación se transferirá desde Orion a un sistema de aterrizaje lunar comercial que la descenderá a la superficie. A partir de esa misión, la NASA estandarizará la configuración del SLS y apunta a sostener un ritmo de una misión por año, con Artemis V también proyectada para 2028, según informó la agencia.

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