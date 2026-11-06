Doña Ángela enseña a preparar enchiladas poblanas con una salsa especial de chile asado

La cocinera mexicana compartió en su canal una receta casera elaborada con chiles asados, espinacas, cilantro y pollo

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Doña Ángela volvió a compartir sus conocimientos de cocina tradicional mexicana con sus seguidores de YouTube. A través de su canal “De mi rancho a tu cocina”, la cocinera mostró cómo preparar unas enchiladas poblanas con una salsa especial elaborada a partir de chiles asados, ajo, cebolla, espinacas y cilantro.

La receta destaca por el sabor que adquieren los chiles poblanos después de pasar por el fuego y por la combinación de ingredientes frescos que se incorporan a la preparación. Como en otras de sus demostraciones culinarias, Doña Ángela explicó el procedimiento desde su cocina, con instrucciones sencillas para quienes quieran replicar el platillo en casa.

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Para esta preparación utilizó seis chiles poblanos, un trozo de cebolla y tres dientes de ajo, además de algunos ingredientes que aportan consistencia y sabor a la salsa. El resultado son unas enchiladas bañadas generosamente con la mezcla de chile poblano y acompañadas con pollo, lechuga, queso y crema.

¿Qué ingredientes utiliza Doña Ángela para preparar enchiladas poblanas?

Uno de los elementos principales de esta receta es la salsa de chile poblano, para la cual Doña Ángela utiliza ingredientes que se pueden conseguir fácilmente en el mercado o en tiendas de abarrotes.

Doña Ángela compartió en su canal de YouTube “De mi rancho a tu cocina” una receta de enchiladas poblanas bañadas en salsa de chile asado, espinacas y cilantro, acompañadas con pollo, lechuga, queso y crema

Para preparar el platillo se necesitan:

Seis chiles poblanos.

Un trozo de cebolla.

Tres dientes de ajo.

Unas hojas de espinaca.

Una ramita de cilantro.

Sal al gusto.

Caldo de pollo.

Un trozo de mantequilla.

Un chorrito de aceite.

Tortillas de maíz.

Pechuga de pollo cocida y deshebrada.

Lechuga.

Queso.

Crema.

La cocinera también utiliza aceite para pasar ligeramente las tortillas por el sartén antes de rellenarlas. Este procedimiento permite que tengan una consistencia adecuada para formar las enchiladas sin que pierdan su forma durante la preparación.

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Así se prepara la salsa especial de chile poblano

El primer paso consiste en lavar los seis chiles poblanos y colocarlos directamente sobre el fuego para asarlos. Doña Ángela también pone a tostar un trozo de cebolla y los tres dientes de ajo que utilizará para darle sabor a la salsa.

Cuando los chiles están asados, los retira del fuego y los coloca dentro de una bolsa de plástico para dejarlos sudar durante algunos minutos. Este procedimiento facilita retirar la piel que se desprende después de exponerlos al calor.

Una vez que los chiles están listos, les quita la piel y retira las semillas. Posteriormente, los coloca en la licuadora junto con la cebolla y los ajos previamente asados.

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A esta combinación agrega unas hojas de espinaca y una ramita de cilantro, ingredientes que complementan el sabor de la preparación. También incorpora sal y un poco del caldo en el que coció la pechuga de pollo.

La mezcla se lleva a moler hasta obtener una salsa que posteriormente se cocina en una cazuela.

El secreto está en cocinar la salsa con mantequilla y aceite

Para continuar con la receta, Doña Ángela coloca un trozo de mantequilla en una cazuela y agrega un chorrito de aceite. Cuando ambos ingredientes están calientes, incorpora la salsa de chile poblano que preparó en la licuadora.

También añade una pequeña cantidad de caldo de pollo para ajustar su consistencia y deja que la preparación hierva durante unos minutos.

Mientras la salsa está al fuego, prepara las tortillas. Para ello, utiliza otra cazuela con aceite y les da una pasada rápida por ambos lados, sin dejarlas demasiado tiempo para evitar que se endurezcan.

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Después comienza a formar las enchiladas. Coloca el pollo deshebrado como relleno de cada tortilla y las acomoda para posteriormente bañarlas con la salsa de chile poblano.

Doña Ángela compartió en su canal de YouTube “De mi rancho a tu cocina” una receta de enchiladas poblanas bañadas en salsa de chile asado, espinacas y cilantro, acompañadas con pollo, lechuga, queso y crema

¿Cómo servir las enchiladas poblanas de Doña Ángela?

Una vez que las tortillas están rellenas, la cocinera agrega la salsa caliente hasta cubrirlas generosamente. De acuerdo con sus indicaciones, las enchiladas deben quedar bien bañadas para que tengan suficiente salsa en cada porción.

Para terminar, incorpora un poco de lechuga, queso y crema, ingredientes que complementan la presentación y el sabor del platillo.

Durante su demostración, Doña Ángela explicó que inicialmente prepararía alrededor de cuatro enchiladas para probarlas, mientras esperaba que llegaran los demás integrantes de su familia para compartir la comida.

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Al momento de degustarlas, expresó su gusto por el resultado y animó a sus seguidores a preparar la receta en sus propias cocinas.

Con esta preparación, la creadora de contenido de “De mi rancho a tu cocina” mostró otra alternativa para disfrutar las enchiladas mexicanas, esta vez con una salsa de chile poblano asado que combina el sabor de los ingredientes tostados con la frescura de las espinacas y el cilantro.