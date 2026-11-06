Majo Aguilar recibe la Estrella Maya en California junto a su abuela Flor Silvestre

La cantante dedicó el reconocimiento a los migrantes que trabajan a diario en EEUU. (Foto: Instagram/Majo Aguilar)

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Majo Aguilar recibió la Estrella Maya en el Paseo de las Estrellas de Plaza México, en Lynwood, California, y dedica el homenaje a la comunidad migrante mexicana en EEUU. La cantante reinauguró el recinto el 30 de octubre.

La intérprete compartió el espacio físico y simbólico con su abuela, Flor Silvestre, quien también cuenta con una estrella en ese paseo. Majo Aguilar rompió en llanto al recibir el reconocimiento frente al público presente.

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Hincada frente a su estrella, Majo Aguilar ofreció unas palabras que marcaron el tono emotivo de la ceremonia. “Muchas gracias, si a alguien le tengo que dedicar esto es a nuestra comunidad mexicana que todos los días se parten el lomo”, expresó con la voz entrecortada.

La artista detalló por qué eligió ese destinatario para el homenaje. “Porque hacen tanto por sus familias, y por llevar comida a la mesa y de pronto no son tratados dignamente”, dijo. Añadió que la conmueve llevar la música mexicana “con mucho orgullo” a distintos escenarios, aunque reconoció que son los migrantes quienes “hacen que este lugar en Estados Unidos camine”.

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El reconocimiento, subrayó, está dirigido a quienes sostienen con su trabajo diario buena parte de la economía estadounidense. “Este reconocimiento va para nuestros queridos paisanos que tanto alegran”, afirmó la cantante ante los asistentes al evento.

Majo Aguilar comparte estrella con Flor Silvestre

Entre lágrimas, la intérprete compartió el Paseo de las Estrellas con su abuela Flor Silvestre. (Captura de pantalla redes)

Días después, durante un encuentro con medios en los Premios Heat, Majo Aguilar ofreció más detalles sobre el significado de la distinción. “Fue una experiencia muy especial. Se dedica a los migrantes que todos los días trabajan en Estados Unidos con muchísimo amor y con toda su pasión para hacer un país mejor allá en Estados Unidos”, comentó.

Sobre la cercanía de su estrella con la de su abuela, la cantante no ocultó la emoción que le produjo. “Sí, eso fue muy bello, muy bello”, dijo. La artista relacionó el logro con el esfuerzo sostenido que ha dedicado a su carrera musical en los últimos años.

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Majo Aguilar explicó que detrás de los reconocimientos existe un trabajo constante que el público no siempre percibe. “Tanto Mar como yo hemos estado trabajando muchísimo por nuestras carreras”, señaló, en referencia a la también cantante Majo Mar. “Hay cosas que de pronto ustedes no ven, pero el celular todo el tiempo está sonando”, agregó.

La intérprete relató un episodio reciente en el que se presentó enferma ante el público pese a condiciones climáticas adversas. “Estaba a como a seis grados en un concierto y yo estaba muy enferma, pero enferma de que andaba medio hasta alucinando”, recordó entre risas.

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A pesar del malestar, decidió cumplir con la presentación programada. “Si esto es mi pasión y puedo, o sea, no debería haberlo hecho, pero fui porque quería cumplir con el público”, explicó. La cantante reflexionó sobre quienes no tienen la posibilidad de ejercer la actividad que disfrutan. “Me imaginé a las personas que no tienen la dicha de vivir su pasión y que tienen que ir enfermas a trabajar a lugares que no les gusta trabajar”, dijo.

Majo Aguilar habló de su trabajo con A.B. Quintanilla y aseguró que la colaboración dejó una experiencia positiva. (CUARTOSCURO)

Majo Aguilar habló de su colaboración con A.B. Quintanilla

Cuestionada sobre su experiencia al grabar con el productor A.B. Quintanilla, descrito por los medios como exigente en el proceso creativo, Majo Aguilar calificó la colaboración en términos positivos. “Fue una experiencia muy linda grabar con A.B. Quintanilla”, respondió la cantante.

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La intérprete también adelantó que mantiene actividad en uno de los recintos más relevantes de la música en vivo en México. “Contestando tu pregunta, gracias a Dios va muy bien el Auditorio Nacional”, afirmó antes de concluir el intercambio con los reporteros presentes en los premios.