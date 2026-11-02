Ciencia

El futuro del telescopio Hubble: la NASA convoca a empresas privadas para prolongar su vida útil

El observatorio espacial podría reingresar en la atmósfera entre 2033 y 2034. La agencia estadounidense pidió propuestas para elevar su órbita, realizar tareas de mantenimiento o definir un retiro controlado

El telescopio espacial Hubble podría ingresar en la atmósfera de la Tierra entre 2033 y 2034 si no recibe asistencia externa. (NASA)
El telescopio espacial Hubble podría ingresar en la atmósfera de la Tierra entre 2033 y 2034 si no recibe asistencia externa. (NASA)
Guardar

El telescopio espacial Hubble, uno de los observatorios más destacados de la NASA, podría volver a entrar en la atmósfera de la Tierra entre 2033 y 2034. Para evitarlo o preparar un final seguro para su misión, la agencia abrió el 29 de octubre una consulta para conocer qué servicios puede ofrecer la industria espacial.

El problema es el siguiente: el Hubble gira alrededor de la Tierra a una altura que baja poco a poco. Aunque está en el espacio, aún hay una capa muy tenue de atmósfera que lo frena. Esa resistencia hace que pierda altura con el tiempo. Como el telescopio no tiene motores propios, no puede subir por sí solo.

PUBLICIDAD

Por eso, la NASA quiere saber si una empresa puede enviar una nave para elevar al Hubble a una órbita más alta, repararlo o mejorar sus equipos. También evalúa alternativas para una reentrada controlada, es decir, planificar cómo y dónde volvería a entrar el observatorio en la atmósfera cuando termine su vida útil. Otra posibilidad es retirarlo de su órbita.

El Hubble aún tiene importantes descubrimientos científicos por delante, y debemos explorar todas las oportunidades razonables para que siga funcionando el mayor tiempo posible”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. Añadió que la agencia debe revisar las opciones que permitan extender la vida de un equipo que ya está en el espacio y que tengan un costo razonable para los contribuyentes de Estados Unidos y la comunidad científica.

PUBLICIDAD

La resistencia de una tenue capa atmosférica frena al observatorio y reduce su altura porque carece de motores propios para elevarse. (NASA)
La resistencia de una tenue capa atmosférica frena al observatorio y reduce su altura porque carece de motores propios para elevarse. (NASA)

La NASA necesita que una posible misión llegue antes de 2032

Los cálculos indican que el Hubble podría caer hacia la atmósfera entre 2033 y 2034. Por esa razón, cualquier misión para subirlo de órbita, repararlo o decidir cómo retirarlo tendría que realizarse antes de 2032.

La agencia publicó una Solicitud de Información para que las compañías presenten sus ideas y capacidades. El plazo para responder vence el lunes 30 de noviembre a las 15:00, hora del este de Estados Unidos.

La NASA busca datos sobre tres tipos de trabajos. El primero es elevar la altitud del telescopio para que permanezca más tiempo en órbita. El segundo consiste en darle mantenimiento y mejorar sus capacidades. El tercero es organizar su salida final de forma controlada, ya sea mediante una reentrada en la atmósfera o mediante su retiro de la órbita terrestre.

El Hubble lleva más de 35 años cambiando la forma de mirar el universo

La administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicky Fox, recordó que el Hubble ha observado el universo durante más de 35 años. “El Hubble es un ícono nacional que ha transformado radicalmente la visión que la humanidad tiene del universo durante más de 35 años”, afirmó.

El proyecto científico del telescopio es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea gestionada desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard.
El proyecto científico del telescopio es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea gestionada desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard.

Según Fox, las empresas espaciales han avanzado en los últimos años y ya cuentan con tecnología para alcanzar satélites y prestarles servicios en el espacio. Con el tiempo que queda antes de la fecha prevista para la reentrada, la NASA quiere revisar todas las posibilidades de llevar al Hubble a una órbita más alta mientras prepara el observatorio que continuará parte de ese trabajo.

El Telescopio Espacial Hubble sigue en funcionamiento tras más de tres décadas. Sus observaciones ayudaron a conocer mejor el universo, desde la composición de las atmósferas de planetas que giran alrededor de otras estrellas hasta el descubrimiento de la energía oscura.

Su diseño, su tecnología y las misiones de mantenimiento que recibió lo convirtieron en uno de los observatorios que más han influido en el trabajo de la NASA. A lo largo de la historia de la ciencia, los nuevos instrumentos han permitido hacer descubrimientos que cambiaron lo que se sabía hasta entonces, y el Hubble forma parte de esos casos.

El proyecto del Hubble es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, ubicado en Greenbelt, Maryland, administra el telescopio y las operaciones de la misión.

La empresa Lockheed Martin Space, con sede en Denver, ayuda en esas operaciones desde Goddard. El Instituto Científico del Telescopio Espacial, situado en Baltimore y administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, se encarga de las operaciones científicas del Hubble para la NASA.

Temas Relacionados

NASAAstronomíamisión espacialIndustria Aeroespacialúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio climático podría amenazar la calidad del trigo y transformar la elaboración del pan, alerta un estudio

Investigadores descubren cómo las emisiones futuras perjudican el leudado natural de los alimentos más populares del planeta. El fenómeno multiplica factores protectores del cereal vinculados con reacciones adversas o intolerancias en consumidores

El cambio climático podría amenazar la calidad del trigo y transformar la elaboración del pan, alerta un estudio

Un telescopio intentará fotografiar 27 exoplanetas gigantes: cómo funcionará la misión

Astrónomos estadounidenses diseñaron una estrategia para registrar radiación estelar en atmósferas frías y maduras. La iniciativa utilizará un espejo de tres metros de diámetro para bloquear el resplandor de las estrellas

Un telescopio intentará fotografiar 27 exoplanetas gigantes: cómo funcionará la misión

Neuroarquitectura: los paseos botánicos virtuales tienen efectos positivos en la salud, asegura un estudio

Un experimento en Pensilvania demuestra cómo contemplar entornos diseñados por computadora reduce el cansancio cognitivo y alivia la sensación de encierro. Los registros biomédicos constatan además un estímulo inmediato en la vitalidad corporal

Neuroarquitectura: los paseos botánicos virtuales tienen efectos positivos en la salud, asegura un estudio

El Niño eleva el riesgo de muertes por calor en el mundo: qué prevé el mapa para Argentina

Un rastreador del Climate Impact Lab estima 857.000 fallecimientos adicionales hasta marzo de 2027. Nigeria, India y Brasil figuran entre los países con mayor riesgo

El Niño eleva el riesgo de muertes por calor en el mundo: qué prevé el mapa para Argentina

Crean el primer atlas de suelos marcianos: nombre, clasificación y 2.000 tipos de terreno con un elegido para cultivar

Un estudiante de doctorado australiano diseñó este marco científico inédito para nombrar y comparar terrenos del planeta rojo, con datos de casi 800 millones de puntos de la superficie. El sistema también detectó qué zona tendría las mejores condiciones para que crezcan plantas en un invernadero

Crean el primer atlas de suelos marcianos: nombre, clasificación y 2.000 tipos de terreno con un elegido para cultivar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos en balance preliminar: entre las víctimas hay una bebé

Atentado con volqueta bomba en Planadas, Tolima, deja cuatro muertos en balance preliminar: entre las víctimas hay una bebé

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 11 de enero del 2026

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

Guerra, tasas y riesgo país: qué efectos pueden tener en la Argentina las elecciones de medio término de Estados Unidos

El Gobierno deberá cubrir hoy un vencimiento de USD 800 millones con el FMI

DEPORTES

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly

Quiénes son los tenistas argentinos que se presentan en el último Masters 1000 de la temporada en París

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”