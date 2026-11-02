Cayó el presunto cabecilla de la compañía Eiber González de Iván Mordisco: Ejército la desarticuló en el Valle

Autoridades militares presentan a varias personas detenidas junto a material bélico y logístico incautado en un recinto cubierto. En la exhibición se observan pancartas alusivas a la estructura Frente Adán Izquierdo de las FARC-EP, una motocicleta y uniformes militares en el suelo. Asimismo, sobre mesas se muestran armas de fuego, munición, radios de comunicación y dispositivos móviles bajo la custodia de uniformados armados. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, desarticuló la compañía Eiber González, perteneciente a la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco. La operación se llevó a cabo durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, en la vereda El Moral, corregimiento de Tenerife, en jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca.

El balance preliminar fue anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que el operativo dejó un presunto integrante de la organización muerto, tres personas capturadas y un menor de 17 años aprehendido.

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Entre los detenidos se encuentra Alex Antonio Jaramillo Hoyos, conocido con el alias de J. J., señalado por el mandatario como el cabecilla de la compañía. Según la información divulgada, resultó herido durante los enfrentamientos.

En el despliegue participaron unidades de la Tercera División del Ejército, la Tercera Brigada (BR03) y el Comando Aéreo de Combate No. 7 (CACOM 7) de la Fuerza Aérea.

Así fue el operativo contra la compañía Eiber González en el Valle

Los enfrentamientos se registraron en zona rural de El Cerrito, donde las tropas adelantaban operaciones contra integrantes de la estructura Adán Izquierdo.

La Tercera Brigada informó que sus unidades mantenían la presión operacional contra esta organización armada ilegal, con el propósito de evitar nuevas acciones contra las comunidades rurales.

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La Tercera División del Ejército Nacional reportó combates contra integrantes de la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias de Iván Mordisco, en zona rural de El Cerrito. - crédito @Ejercito_Div3/X

Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados de la intervención militar a través de una publicación en sus redes sociales.

“El Ejército Nacional, con la Tercera División, la BR03 y el CACOM 7, desarticuló en la vereda El Moral, corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, la Compañía Eiber González, del grupo narcoterrorista Adán Izquierdo, facción de Iván Mordisco”, escribió el jefe de Estado.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, la operación permitió afectar la estructura de mando de esta compañía con la captura de su presunto cabecilla. Sin embargo, no se entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias individuales de las otras capturas ni sobre la identidad del integrante que murió durante los combates.

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Armas y explosivos incautados durante la operación militar

Además de los resultados relacionados con los integrantes de la organización, las autoridades reportaron la incautación de armamento, municiones, dispositivos explosivos y diferentes elementos tecnológicos.

El inventario divulgado por el presidente incluye:

Cuatro fusiles.

Una escopeta.

Una pistola.

Dos revólveres.

Un mortero de fabricación artesanal.

16 granadas para dron.

Siete dispositivos explosivos.

12 proveedores.

153 cartuchos.

También fueron incautados una motocicleta, 13 teléfonos celulares, un computador portátil, cinco radios de comunicación, una cámara de seguridad y una antena Starlink.

A estos elementos se sumaron material de intendencia, 12 pancartas alusivas a la organización armada y 11 millones de pesos en efectivo.

Armas, granadas para dron, dispositivos explosivos, equipos de comunicación y 11 millones de pesos hicieron parte del material incautado a la compañía Eiber González. - crédito captura de video @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente no entregó información adicional sobre el origen del dinero ni sobre el contenido de los dispositivos electrónicos encontrados durante el procedimiento.

Los señalamientos contra la estructura Adán Izquierdo en el Valle del Cauca

Al referirse a los resultados de la operación, Abelardo de la Espriella señaló a la compañía Eiber González de cometer acciones contra la población civil en el centro del Valle del Cauca.

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Según el mandatario, los integrantes de esta estructura serían responsables de constreñimientos, agresiones y extorsiones contra los habitantes de esta zona del departamento.

“Esta operación golpea el mando y las finanzas de estos narcoterroristas, responsables de constreñir, agredir y extorsionar a la población civil del centro del Valle del Cauca”, manifestó.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias J. J., señalado cabecilla de la compañía Eiber González, durante una operación militar en el Valle del Cauca. - Crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado también reconoció la labor de los integrantes del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana que participaron en el operativo.

La compañía Eiber González hace parte de la estructura Adán Izquierdo, una facción de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de Iván Mordisco. Su presencia en el centro del Valle del Cauca ha sido objeto de operaciones militares por parte de la Fuerza Pública.

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De hecho, durante agosto de 2026 se registraron enfrentamientos y operaciones de las autoridades en sectores rurales de El Cerrito y Palmira, también dirigidos contra presuntos integrantes de esta estructura armada.