Cuándo habrá luna llena en octubre de 2026: las fases y fechas clave del mes

El calendario astronómico de octubre de 2026 incluirá las cuatro fases principales de la Luna y no registrará eclipses (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mirar la Luna es una de las formas más accesibles de seguir los cambios del cielo a lo largo del mes. Su apariencia no es siempre la misma: algunas noches se presenta como una franja delgada, otras veces muestra la mitad de su disco y, en determinados momentos, se observa completamente iluminada.

El calendario lunar de octubre de 2026 tendrá las cuatro fases principales, con fechas que permiten organizar una observación a simple vista, una salida para fotografiar el cielo o una jornada de seguimiento astronómico.

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Durante el décimo mes del año no habrá eclipses lunares previstos, pero sí se sucederán el cuarto menguante, la luna nueva, el cuarto creciente y la luna llena.

La observación dependerá de las condiciones meteorológicas, de la hora y de la contaminación lumínica de cada lugar. Alejarse de las luces urbanas puede ayudar a distinguir con más claridad los detalles del cielo y el brillo del satélite natural.

Las cuatro fases principales de octubre de 2026

Los horarios son aproximados y pueden registrar leves variaciones. El primer cambio destacado será el cuarto menguante, que ocurrirá el sábado 3 de octubre alrededor de las 10:25 hs. La Luna llegará al mes todavía con una iluminación considerable.

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En esta etapa estará iluminada la mitad de su disco y el brillo disminuirá noche tras noche. Para quienes observan desde el hemisferio sur, la zona iluminada se aprecia del lado derecho.

La luna nueva del 10 de octubre ofrecerá un cielo en sombras ideal para observar objetos del espacio profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda fecha será la luna nueva del sábado 10 de octubre, prevista cerca de las 12:50 hs. En esa fase, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol. La cara visible queda en sombras y resulta difícil de distinguir. Esto favorece las observaciones de estrellas, planetas y objetos del cielo profundo, sobre todo en zonas alejadas de la iluminación artificial.

El ciclo continuará con el cuarto creciente, el domingo 18 de octubre, cerca de las 13:10 hs. A partir de entonces, el satélite volverá a ganar iluminación hasta alcanzar el plenilunio.

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En el hemisferio sur, la parte brillante del disco se observa del lado izquierdo. Aunque el momento exacto de la fase suceda durante el día, el cambio podrá seguirse durante las noches posteriores.

La última de las cuatro fechas centrales será la luna llena del lunes 26 de octubre, que se producirá aproximadamente a la 1:10 de la madrugada.

Será el punto de mayor iluminación lunar del mes, con el disco casi completo visible durante la noche. Según los cálculos astronómicos consignados para este calendario, la fase ocurrirá con la Luna ubicada en el signo de Tauro, una referencia utilizada también en la astrología.

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Qué sucede después de la luna llena

El cuarto creciente del 18 de octubre iniciará el incremento gradual de la superficie iluminada del satélite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el plenilunio del 26 de octubre, la Luna entrará otra vez en una etapa menguante durante los últimos cinco días del mes. Entre el 27 y el 31 de octubre, la porción iluminada que se ve desde la Tierra irá reduciéndose de manera gradual. Ese recorrido continuará en noviembre, cuando el ciclo llegará al cuarto menguante el día 1.

El cambio continuo de la Luna permite seguir un proceso que se repite con regularidad. El ciclo de fases dura cerca de 29 días y medio, por lo que el aspecto del satélite varía de una noche a otra. Las cuatro fases principales organizan ese recorrido, aunque entre ellas existen etapas intermedias que permiten advertir una transformación paulatina de la zona iluminada.

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La explicación de la NASA sobre las fases lunares

La NASA señala que la Luna no produce luz propia. Lo que se conoce como luz de luna es, en realidad, luz del Sol reflejada sobre su superficie. El Sol ilumina permanentemente una mitad del satélite, mientras que la otra permanece oscura. Lo que cambia para quienes miran desde la Tierra es la fracción de esa mitad iluminada que queda expuesta a la vista.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el ciclo cuenta con ocho fases: luna nueva, creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante.

La NASA aclara que el brillo lunar proviene del reflejo del Sol sobre la mitad del satélite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuatro fechas principales del calendario mensual corresponden a la luna nueva, los dos cuartos y la luna llena, pero las fases intermedias explican el cambio diario que puede apreciarse entre un hito y otro.

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Durante la luna nueva, la cara iluminada queda orientada hacia el Sol y el lado nocturno apunta hacia la Tierra. Por eso, el satélite suele pasar desapercibido.

En el cuarto creciente se observa la mitad de la parte iluminada; la Luna se encuentra aproximadamente en un cuarto de su recorrido mensual. A medida que avanza hacia la luna llena, una parte mayor de su cara diurna queda a la vista.

En la luna llena, la Tierra queda ubicada entre la Luna y el Sol desde la perspectiva del observador, y la cara visible aparece iluminada casi por completo.

La NASA indica que esa fase sale cerca de la puesta del Sol y se oculta alrededor del amanecer. Luego comienza la reducción aparente de la luz, que lleva a la fase gibosa menguante y, más adelante, al cuarto menguante.

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